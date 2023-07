EQS-Ad-hoc: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

init innovation in traffic systems SE: Beendigung Aktienrückkauf



21.07.2023 / 14:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Die init innovation in traffic systems SE (ISIN DE0005759807) hat im Zeitraum vom 27.04.2023 bis einschließlich 21.07.2023 insgesamt 35.000 eigene Aktien zu einem Kaufpreis von 1.071.985,40 Euro (ohne Nebenkosten) erworben. Der Erwerb der Stückaktien erfolgte auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 26.04.2023 und wurde durch das von der init beauftragte Kreditinstitut über die Börse (XETRA-Handel) durchgeführt. Die Anzahl der zurückgekauften Aktien entspricht einem Anteil von 0,35 Prozent des Grundkapitals der init innovation in traffic systems SE. Der Aktienrückkauf gemäß Beschluss vom 26.04.2023 ist somit abgeschlossen. Die Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie das tägliche Handelsvolumen sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: Aktienrückkauf

