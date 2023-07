Essenbach (ots) -Anlässlich einer Wirtschaftsveranstaltung bekräftigt der Unternehmer Michael Pickhardt die dringende Notwendigkeit einer neuen Wirtschaftsstrategie.Zu Beginn seiner Rede appelliert Michael Pickhardt: "Wir müssen wieder lernen, eine klare Sprache zu sprechen, die Fakten und Problemstellungen benennt, ohne unsere demokratischen Prinzipien zu gefährden. Wir müssen wieder lernen, zuzuhören und mit verständlichen Strategien unserer Bevölkerung verlässliche Orientierung zu geben."Anschließend skizziert der Wirtschaftspionier und Digitalexperte eine besorgniserregende Ausgangssituation: "Wir leben in Zeiten, die viele Menschen als gefühlte oder ganz reale Dauerkrise spüren. Unser Land gerät wirtschaftlich im internationalen Wettbewerb immer mehr ins Hintertreffen." Ein Grund dafür: "Unser Wirtschaftssystem lebt von einer völlig einseitigen Denk- und Handlungsweise. Es geht um Expansion, Gewinn und schnelle Lösungen."Michael Pickhardt fordert eine neue Strategie: "Sicherheit muss ab sofort an erster Stelle stehen: Sicherheit durch kurze Lieferketten, verlässliche Lieferquellen. Sicherheit für Unternehmen, Mitarbeitende, Kunden und unsere Umwelt. Wir müssen die Vorteile der Globalisierung nutzen, aber auch ihre Gefahren erkennen und vermeiden." Konkret bedeutet dies, "dass wir uns von falsch verstandenem Optimierungs-Denken und fatalen Abhängigkeiten frei machen. Wir dürfen nicht in die Falle des Kurzzeit-Denkens tappen, sondern müssen Strategie vor Ideologie, Lobbyismus und Parteibuchdenken stellen."Das Ziel: "Eine schlagkräftige Soziale Marktwirtschaft, die wir gemeinsam weiterentwickeln und den Veränderungen des 21. Jahrhunderts anpassen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit bedeutet staatliche Unabhängigkeit. Stärke. Verhandlungsmacht. Gestaltungskraft. Im Team von Wirtschaftsfachleuten, Umweltexperten, Sozialwissenschaftlern und politischen Entscheidern müssen wir diese neuen Horizonte erreichen - newhorizoneconomy!"Michael Pickhardt ist Vorstandsvorsitzender der TDT AG, die als Pionier der Telekommunikation in diesem Jahr ihr 45-jähriges Firmenjubiläum feiert.Pressekontakt:PressestelleTDT AGSiemensstraße 1884051 EssenbachTel.: +49 8703 929 00Email: info@tdt.deOriginal-Content von: TDT AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131846/5564245