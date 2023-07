DJ WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. Juli (30. KW)

=== M O N T A G, 24. Juli 2023 *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 2Q (08:30 PK) *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 2Q (09:30 PK) 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 1H 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1Q 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Atoss Software AG, vorläufiges Ergebnis 1H 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 1Q *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juli *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juli *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli 11:30 DE/Regierungs-PK *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juli *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 18:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Ergebnis 1H D I E N S T A G, 25. Juli 2023 06:50 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1H *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Ergebnis 1H 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Ergebnis 1H 07:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 2Q 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 2Q *** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 1Q 07:30 FR/Remy Cointreau SA, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Unilever plc, Ergebnis 1H 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Mai *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juli *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 2Q 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 2Q 12:20 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 2Q *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q 12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q *** 14:00 DE/Hochtief AG, vorläufiges Ergebnis 1H *** 14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 2Q *** 15:00 US/IWF, Update zum World Economic Outlook (WEO) *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juli *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juli *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1H *** 22:01 US/Microsoft Corp, Jahresergebnis 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q *** 22:02 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung M I T T W O C H, 26. Juli 2023 01:30 KR/SK Hynix Inc, Ergebnis 2Q 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 2Q *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK; 11:00 Analystencall) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1H 07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 2Q *** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H 07:30 DE/Ifo-Exporterwartungen Juli *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1H (09:30 PK) *** 08:00 DE/Porsche AG, Ergebnis 1H (09:00 PK) *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 2Q (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 1H (10:00 PK) *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H *** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H *** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juli 10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission Bundesanleihe über 4 Mrd Euro mit Fälligkeit 01.11.2030 *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zu Ergebnis 2Q *** 16:00 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juni *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H *** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1H (18:30 PK) *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H 17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung; 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q *** 22:10 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q - DE/Symrise AG, Ende der Andienungsfrist für Aktien von Swedencare im Zuge der Übernahmeofferte für den schwedischen Anbieter von Heimtierprodukten D O N N E R S T A G, 27. Juli 2023 *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 2Q *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Ergebnis 2Q (09:15 PK) *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 2Q (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Ergebnis 2Q *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q *** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 1H *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1H 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK; Analystenkonferenz) 07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 1H 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 2Q *** 07:15 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1H (09:00 PK) *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1H *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 2Q 07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 2Q 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 2Q 07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Ergebnis 1H 07:30 FR/Faurecia SA, Ergebnis 1H 07:30 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Ergebnis 1H 07:35 FR/Forvia, Ergebnis 1H *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 2Q *** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H (10:30 PK) *** 08:00 GB/BT Group plc, Trading Update 1Q *** 08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 2Q 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 2Q 08:00 DE/Wintershall Dea AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK) 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q 08:00 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1H *** 08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H 10:00 DE/Vantage Towers AG, HV 10:20 DE/PSI Software AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Halbjahres-PK *** 12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q *** 13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 2Q *** 14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 2Q *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H *** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1H *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q *** 22:04 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q *** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q F R E I T A G, 28. Juli 2023 *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 2Q *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 2Q (08:00 PK) *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 1H (10:00 PK) 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 1H 07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1H 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 2Q 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1H 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1H *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q *** 07:30 FR/Vinci SA, Ergebnis 1H 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 2Q 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Juli *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 2Q 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 2Q 08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1H 08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juli 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte (endgültig) 2022 08:00 DE/Wohnungsbestand (Wohnungen nach Gebäudeart, durchschnittliche Wohnungsgröße und Wohnfläche je Einwohner/-in) 08:05 FR/Engie SA, Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juni *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Juli *** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1H *** 09:00 AT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juli *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Juli *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Juli *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Juli 10:00 DE/Deutsche Bundesbank, Falschgeldzahlen *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juli *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juli 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juli *** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q *** 12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q *** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1H *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 2Q *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juli *** - DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Investoren- und Analystenkonferenz 2Q *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Juli *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts - EU/Ratingüberprüfung für Estland (Fitch); Lettland (Fitch); Lettland (Moody's); Luxemburg (S&P); Niederlande (Moody's) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

