Der Redox-Flow-Speicher von CMBlu entsteht in unmittelbarer Nähe eines Photovoltaik-Windkraft-Hybridkraftwerks. Weitere Speichersysteme mit einer Gesamtkapazität von 300 Megawattstunden sollen in den nächsten Wochen in das Burgenland geliefert werden.Am Photovoltaik-Windkraft-Hybridkraftwerk Schattendorf im Burgenland entsteht aktuell der erste Batteriegroßspeicher basierend auf "Organic-SolidFlow"-Technologie von CMBlu. Am Tag der Auslieferung der ersten betriebsbereiten organische "SolidFlow"-Batterie an den Energieversorger Burgenland Energie haben kamen Vertreter aus Wirtschaft, Politik und ...

