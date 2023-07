Der Sportartikelhersteller PUMA hat den Leichtathletik-Star Julien Alfred aus St. Lucia unter Vertrag genommen. Sie wird ab dieser Woche bei der Diamond League in Monaco die Produkte des Unternehmens tragen.

Die 22-Jährige hat in den vergangenen 18 Monaten einen kometenhaften Aufstieg erlebt, nachdem sie in der NCAA-Saison 2022 über 100 Meter ungeschlagen geblieben war und bei den Commonwealth Games in Birmingham 2022 in derselben Disziplin die Silbermedaille gewonnen hatte.

Ihre ausgezeichnete Form setzte sich auch 2023 fort: Alfred wurde die erste Frau in der Geschichte der NCAA, die die Sieben-Sekunden-Grenze über 60 Meter unterbot, und sicherte sich damit ihren Platz als zweitschnellste Hallensprinterin aller Zeiten sowohl über 60 als auch über 200 Meter. Die siebenfache NCAA-Meisterin krönte eine bemerkenswerte erste Jahreshälfte mit dem Gewinn der Goldmedaille bei den Zentralamerika- und Karibikspielen in San Salvador Anfang des Monats.

"Julien ist eine unglaubliche Athletin, von der wir glauben, dass sie in der Leichtathletik weiter Geschichte schreiben wird", sagte Pascal Rolling, Head of Sports Marketing bei PUMA. "Sie ist die perfekte Verkörperung unserer Mission "Forever Faster" und unseres Ziels, die schnellste Marke auf dem Planeten zu sein wir freuen uns sehr, sie als Mitglied der PUMA-Familie willkommen zu heißen."

"PUMA hat einen so legendären Ruf in der Leichtathletik, dass mir die Entscheidung, mich dieser Familie anzuschließen, leicht gefallen ist", sagte Julien Alfred. "Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam auf und neben der Bahn Großes erreichen können."

Alfred, die sowohl über 100 als auch über 200 Meter zu den vier Besten gehört, wird die Leichtathletik-Spikes evoSPEED TOKYO NITRO von PUMA tragen, die dank der Schaumstofftechnologie NITRO Elite von PUMA im Vorfußbereich und einer Pebax-Platte über die gesamte Länge die ultimative Kombination aus Kraft und Vortrieb bieten.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 75 Jahren bringt PUMA Sport und Kultur unermüdlich voran, indem das Unternehmen schnelle Produkte für die schnellsten Athleten der Welt entwickelt. Zu den Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien von PUMA gehören u.a. Fußball, Running und Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designern und Marken und bringt so sportliche Einflüsse in die Straßenkultur und Mode. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern, beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in Herzogenaurach (Deutschland).

