Der Vorstandsvorsitzende des Saudi Fund for Development (SFD), S.E. Sultan Al-Marshad, unterzeichnete den ersten Vertrag über ein Entwicklungsdarlehen in Höhe von 10 Mio. USD in der SFD-Zentrale in Riad mit Hon. Isaac Chester Cooper, stellvertretender Premierminister und Minister des Ministeriums für Tourismus, Investitionen und Luftfahrt der Bahamas.

(from left to right) Deputy Prime Minister and Minister of The Bahamas Ministry of Tourism, Investments Aviation, Hon. Isaac Chester Cooper The Saudi Fund for Development (SFD) Chief Executive Officer, H.E. Sultan Al-Marshad. (Photo: AETOSWire)