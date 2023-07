HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4557/ Harald Fritz ist Unternehmer im Bereich des betrieblichen Gesundsheitsmanagements und hauptberuflich Trainer im Ausdauersportbereich. Wir sprechen über 20 Jahre als Führungskraft/GF in der IT-Branche mit Skills, die in Richtung Ausbildung und Wissensweitergabe (u.a. Donauuni Krems) gehen. Freilich auch über Haralds eigene sportliche Karriere, die mit Gerätturnen (da kommt auch meine Schwester Doris Kindl ins Spiel) begonnen hat und später in den Ausdauerbereich gegangen ist. Einen Namen hat sich Harald mit seiner Agilitas GmbH vor allem als Coach von TopathletInnen wie Lemawork Ketama, Victoria Schenk oder Felix Schiller gemacht. Aber auch HobbysportlerInnen sind bei Harald willkommen. Da geht es u.a. um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...