Tesla habe sich das Absatzplus im zweiten Quartal teuer erkauft, sagt Ferdinand Dudenhöffer im wO-Interview. Kann es sich Tesla leisten, seine "Kriegskasse" zu plündern?

Noch könne sich die Marge von Tesla sehen lassen, wobei die Supercharger einen nicht gerade unerheblichen Anteil daran hätten, mahnt Dudenhöffer. Weiter sagte der Leiter des CAR Center for Automotive Research:

Elon Musk braucht auch künftig mehr Gelder, um die Effizienz zu steigern und neue Innovationen zu schaffen. Sonst fallen ihm die Aktienkurse auf die Füße.

Der Tesla-CEO laufe Gefahr, Unternehmensziele nicht zu erreichen. Auf der Überholspur hingegen sieht Dudenhöffer BYD. Beim chinesischen Autohersteller sei eine deutliche Margensteigerung abzulesen. Sollte BYD in diesem Tempo weiter seine Marktanteile ausbauen, werde Tesla schwer zu kämpfen haben. Den Absatz an E-Autos auf eine Million Fahrzeuge jährlich in der Gigafactory in Grünheide zu erhöhen, sei nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ob Tesla noch eine Chance hat - jetzt im Video.

Moderation: Martin Kerscher, Text: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion