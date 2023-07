TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran haben unbekannte Angreifer am Sonntag vier Polizisten getötet. In der Provinz Sistan und Belutschistan an der Grenze zu den Nachbarländern Pakistan und Afghanistan wurde eine Polizeistreife überfallen, wie der staatliche Rundfunk berichtete. Staatsmedien sprachen von einem Terrorangriff. Details waren zunächst nicht bekannt.

Vor zwei Wochen hatten vier Männer in derselben Provinz im Südosten des Irans ein Polizeirevier angegriffen und zwei Polizisten getötet. Die Staatsmedien machten damals die Rebellengruppe "Dschaisch al-Adl" verantwortlich. Seit Monaten demonstrieren Bewohner in der Provinzhauptstadt Sahedan jeden Freitag gegen die islamische Staatsführung. Die Provinz gilt als Brennpunkt für Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Schmugglerbanden./arb/pey/DP/men