GENF (dpa-AFX) - Der Schweizer Jurist und Korruptionsbekämpfer Mark Pieth verlangt von seinem Heimatland mehr Einsatz gegen zwielichtige Helfer Russlands. Die Schweiz sei globale Drehscheibe im Rohstoffhandel, die Branche agiere aber vollkommen unkontrolliert, sagte Pieth der Deutschen Presse-Agentur. "Das zeigt sich jetzt im Rahmen der Sanktionen gegen Russland. Der Rohstoffhandelsplatz Genf spielt eine große Rolle bei der Sanktionsumgehung."

Westliche Länder sind mit dem Schweizer Einsatz seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine unzufrieden. Sie kritisieren die Verweigerung der Weitergabe Schweizer Rüstungsgüter an die Ukraine oder die ihrer Ansicht nach unzureichende Suche nach Oligarchengeldern, die blockiert werden könnten. Im April war bereits der oberste US-Sanktionsbeauftragte Brian Nelson in Bern. An diesem Montag ist eine Abordnung des US-Finanzministeriums beim Verband der Rohstofffirmen (STSA Suissenégoce) in Genf. An dem Gespräch nimmt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) teil.

Pieth verlangt, dass die Schweizer Regierung der Taskforce der G7-Industrieländer für Russland-Sanktionen beitritt. Bern hat eine Einladung bislang ausgeschlagen. Wenn sie dabei wäre, wüsste sie, wer demnächst auf die Sanktionsliste gesetzt werde und könnte die Sanktionen umsetzen, bevor Betroffene Gelder oder Aktivitäten aus der Schweiz abziehen können, sagte er. Stattdessen arbeite das Seco daran, "dass man weiter die Neutralität benutzt, um Geschäfte zu machen", sagte Pieth. Diese Art der Politik nutze dem russischen Präsidenten Wladimir Putin./oe/DP/zb