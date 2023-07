SUHL (dpa-AFX) - Die Zeitung "Freies Wort" zur Kritik an den Geheimdiensten:

"Die politisch Verantwortlichen und die Bürger müssen endlich in der traurigen Realität ankommen. Moskau und Peking spionieren nicht nur kräftig, sondern versuchen auch, die Demokratie zu schwächen. Thomas Haldenwang, der Chef des Verfassungsschutzes, hat das so beschrieben: "Russland ist der Sturm, China der Klimawandel." Deshalb müssen die deutschen Geheimdienste deutlich forscher und genauer hinschauen. Wenn sich die Demokratie erfolgreich ihrer Feinde erwehren will, braucht sie nicht nur eine starke Bundeswehr, sondern auch starke Geheimdienste. Politik und Gesellschaft waren bislang zu blauäugig."/yyzz/DP/men