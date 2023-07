ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Emmen, Schweiz, 24. Juli 2023 PRESSEMITTEILUNG

ALSO Holding AG:

Aktienrückkauf erfolgreich

Das Unternehmen hat das am 10. August 2022 begonnene Rückkaufprogramm für den Erwerb von Aktien auf der ordentlichen Handelslinie am 21. Juli abgeschlossen. Insgesamt wurden

568 716 Aktien zum Durchschnittspreis von 172.51 CHF zurückgekauft. Das entspricht 4.4% des aktuell im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals. Der Gesamt-Rückkaufsbetrag belief sich auf 99.99 Millionen Euro.

"Wie angekündigt werden wir die Aktien für Treasury-Zwecke, die Finanzierung von Akquisitionen sowie die langfristige Incentivierung des Managements verwenden. In Anbetracht der hervorragenden Erfolgsbilanz und der Wachstumschancen des Unternehmens ist ALSO eine der besten Investitionen. Daher legen wir möglicherweise einen weiteren Aktienrückkauf auf", betont Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN).

Die ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologieanbieter für die ITK-Industrie und derzeit in 30 Ländern Europas und über PaaS-Partner in insgesamt 144 Ländern weltweit aktiv. Das ALSO-Ökosystem umfasst ein Gesamtpotenzial von rund 120 000 Wiederverkäufern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Anbietern in über 1450 Produktkategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft bietet das Unternehmen alle Dienstleistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand an. Die Geschäftsaktivitäten umfassen die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Der Bereich Solutions unterstützt die Kunden bei der Entwicklung von massgeschneiderten IT-Lösungen. Abonnementbasierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Fokus des Bereichs Service. Hauptgesellschafter ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter: https://also.com.

Die Droege Group (gegründet 1988) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmentunternehmen, das sich vollständig in Familienbesitz befindet. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme zur Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group kombiniert ihre familiengeführte Unternehmensstruktur und ihre Kapitalstärke in einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert eigenes Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-offs sowie strategisch in Buy & Build Transaktionen. Mit dem Leitsatz "Execution - nach den Regeln der Kunst" ist die Gruppe ein Vorreiter in der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die Droege Group verfolgt eine fokussierte Investitionsstrategie, die sich an langfristig orientierten Megatrends orientiert. Begeisterung für Qualität, Innovation und Schnelligkeit bestimmt das Handeln des Unternehmens. Die Droege Group hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich auf nationalen und internationalen Märkten positioniert und ist in 30 Ländern tätig. Weitere Informationen finden Sie unter: https://droege-group.com .



