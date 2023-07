DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

JP MORGAN - Die größte amerikanische Bank möchte ihr Geschäft in Deutschland kräftig ausbauen. Ihre Europatochter in Frankfurt plane, eine der drei größten Banken der Bundesrepublik zu werden, sagte Vorstandschef Jamie Dimon dem Handelsblatt. Ende vergangenen Jahres lag die JP Morgan SE mit einer Bilanzsumme von 436 Milliarden Euro auf Platz fünf. Dimon plant in Deutschland das Geschäft mit Unternehmen und Vermögenden ausbauen. Zudem will er mit der bisher nur in Großbritannien aktiven Onlinebank Chase in Deutschland und anderen EU-Staaten ins Privatkundengeschäft einsteigen. "Wir haben ambitionierte Pläne", sagte Dimon. In Berlin habe die Bank bereits viele Menschen eingestellt. (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN/AUDI - Audi steht vor einer grundlegenden Neuordnung seines Chinageschäfts. Dazu plant die VW-Tochter erstmals die Nutzung einer technischen Plattform des chinesischen Joint-Venture-Partners SAIC. Nach Informationen des Handelsblatts will Audi bereits im kommenden Jahr mithilfe der chinesischen Technik kompakte Elektrolimousinen in Shanghai produzieren. Es wäre das erste Mal, dass der VW-Konzern das Herzstück eines Elektroautos von chinesischen Partnern bezieht. Zusätzlich will Audi mit SAIC bis 2026 eine neue gemeinsame technische Plattform für künftige Elektromodelle entwickeln. Audi wollte die Informationen nicht kommentieren. (Handelsblatt)

BAHN - Wenige Tage vor dem Schlichterspruch im Tarifstreit der Deutschen Bahn hat die Eisenbahnergewerkschaft EVG unabhängig vom Ergebnis Streiks zur Hauptferiensaison bis Ende August ausgeschlossen. "Bis Ende August wird definitiv nicht gestreikt", sagte EVG-Chef Martin Burkert. Außer in Bayern und Baden-Württemberg sind bis dahin in allen anderen Bundesländern die Schulferien zu Ende. Burkert kündigte an, dass bereits vor dem Wochenende das Ergebnis der Schlichtung erwartet wird. (Augsburger Allgemeine)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2023 00:34 ET (04:34 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.