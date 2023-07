DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AFD - Vertreter von CDU, SPD und Linkspartei haben den Vorstoß von CDU-Chef Friedrich Merz, eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene zu ermöglichen, scharf zurückgewiesen. "Auch der CDU-Vorsitzende ist an die Beschlüsse des CDU-Bundesparteitags gebunden", sagte der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz. Dieser habe "jegliche politische Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ausgeschlossen". Dies gelte auch für Städte und Gemeinden. Laut dem Linken-Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch bekommt eine Aufweichung der auch von Merz selbst immer wieder formulierten "Brandmauer" zwischen AfD und CDU nach dessen jüngsten Äußerungen "riesige Löcher. (Tagesspiegel)

RENTENPOLITIK - Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) wollen noch in der Sommerpause ihren gemeinsamen Gesetzentwurf zum zweiten Rentenpaket vorlegen. "Den vom Arbeits- und Finanzministerium gemeinsam erarbeiteten Gesetzentwurf bringen wir jetzt auf den Weg", sagte eine Sprecherin Heils. Wann genau der Referentenentwurf versandt werde, stehe aber noch nicht endgültig fest. "Mit dem zweiten Rentenpaket werden wir insbesondere die Haltelinie für das Rentenniveau von 48 Prozent dauerhaft sichern, um die gesetzliche Rente auch für die heute junge Generation verlässlich zu gestalten", sagte die Sprecherin. "Gleichzeitig wird mit dem Aufbau eines ergänzenden Generationenkapitals die langfristige Beitragssatzentwicklung stabilisiert. (Rheinische Post)

VERTEIDIGUNG - In den nächsten Jahren kommen auf die Bundesregierung enorme Ausgaben für Verteidigung zu, wenn sie an ihrem Ziel festhalten will, dafür im "mehrjährigen Durchschnitt" zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukt auszugeben. Das haben Berechnungen des Münchner ifo-Instituts ergeben. Das Zwei-Prozent-Ziel der Nato, das Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner Zeitenwende-Rede angekündigt hatte, wird auch im kommenden Jahr verfehlt. (Neue Berliner Redaktionsgesellschaft)

GRUNDSTEUER - Fünf Bundesländer wollen für Transparenz bei der neuen Grundsteuer sorgen. Neben Hessen wollen Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, aber auch Brandenburg und Schleswig-Holstein dafür sorgen, dass die Bürger für ihrer Kommune erfahren, welcher Hebesatz mit Wirksamwerden der Reform aufkommensneutral wäre. Das hat eine FAZ-Umfrage unter den Ländern zu der Umstellung ergeben. Man wolle Transparenz ermöglichen, ob mit den Hebesätzen Steuern gesenkt, erhöht oder gleich gelassen würden, wenn die Reform Anfang 2025 in Kraft trete, schrieb die Ober-finanzdirektion Nordrhein-Westfalen. (FAZ)

INVESTITIONEN - Zu viele staatliche Regeln und Vorschriften sind für den deutschen Mittelstand in diesem Sommer das mit großem Abstand größte Investitionshindernis. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Umfrage des Familienunternehmer-Verbandes hervor. Auf die Frage, wo für sie aktuell die größten Investitionshemmnisse liegen, antworteten in einer Verbandsumfrage mit 55 Prozent die mit Abstand meisten mittelständischen Unternehmen, die staatliche Überregulierung hindere sie zu investieren. Demnach landen auf Platz zwei und drei der größten Investitionshemmnisse der Fachkräftemangel (43 Prozent) sowie die "Unberechenbarkeit der Wirtschafts- und Finanzpolitik" (41 Prozent). Die Investitionsbereitschaft insgesamt geht bei den Familienbetrieben deutlich zurück. 34 Prozent der Betriebe planen der Umfrage zufolge sogar gar keine Investitionen - ähnlich wie zur Hochphase der Corona-Pandemie 2020. (Rheinische Post)

SPIELZEUG - Der wachsende Online-Handel mit Spielwaren spült immer mehr Spielzeug mit Sicherheitsrisiken auf den Markt. Allein im vergangenen Jahr meldeten europäische Behörden mehr als 200 verschiedene Spielzeuge an das EU-Schnellwarnsystem Safety Gate, weil sie unsichere Teile, oder nicht selten zu hohe Konzentrationen an gefährlichen Schadstoffen enthielten. Etwa an einigen Phthalaten, das sind Plastikzusatzstoffe, die Hartplastik geschmeidiger und weicher machen und vor allem in Puppen zu finden sind. (Süddeutsche Zeitung)

July 24, 2023

