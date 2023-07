Der amerikanische Infrastrukturkonzern Crown Castle Inc. (ISIN: US22822V1017, NYSE: CCI) wird eine stabile Quartalsdividende in Höhe von 1,565 US-Dollar ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 29. September 2023 (Record day: 15. September 2023). Auf das Jahr gerechnet beträgt die Gesamtauszahlung 6,26 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 107,28 US-Dollar (Stand: 21. Juli 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,84 Prozent. Ende ...

