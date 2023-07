DJ PTA-News: Software AG: Software AG profitiert im zweiten Quartal von starkem A&N-Geschäft und anhaltender Dynamik im Digital Business; - Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

Darmstadt (pta/24.07.2023/07:00) - Darmstadt, Deutschland, 24. Juli 2023: Die Software AG ( https:// www.softwareag.com/de_de.html ) hat heute ihre Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2023 bekannt gegeben.

Sanjay Brahmawar, Chief Executive Officer der Software AG: "Wir haben im zweiten Quartal unseren Plan umgesetzt und solide Ergebnisse erzielt. Unser Erfolg zeigt, wie fokussiert und engagiert unsere Teams in allen Bereichen des Unternehmens arbeiten. Wir werden unser SaaS-Geschäft weiter stärken und sind zuversichtlich, unsere Prognose für das Gesamtjahr zu erfüllen. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg mit Silver Lake und konzentrieren uns ganz auf unsere Mission, eine einmalige, KI-fähige Unternehmensintegration in der Cloud anzubieten."

Daniela Bünger, Chief Financial Officer der Software AG: "Die Ergebnisse des zweiten Quartals waren von der weiteren Migration auf Subskriptionen im Segment Adabas & Natural getrieben. Dies ist Teil unseres Plans, und wir werden weiterhin A&N-Kunden ermutigen, ihre Verträge umzustellen. Wir werden das Digital Business weiter stärken, die Margenentwicklung verbessern und bestätigen den Ausblick für das Gesamtjahr 2023. Wir sind sehr froh, mit Silver Lake einen starken Partner zu haben, der unsere Transformation unterstützt, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, um den Unternehmenserfolg voranzutreiben."

Wichtige Ergebnisse des zweiten Quartals und ersten Halbjahrs

* Digital Business Annual Recurring Revenue (ARR) stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 10 % bzw. währungsbereinigt um 12 % auf 527,5 Mio. EUR. * Adabas & Natural (A&N) ARR erreicht von Migrationen getrieben im zweiten Quartal ein Wachstum von 7 % bzw. 11 % währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahr. * Konzernproduktumsatz erhöhte sich im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 12 % bzw. währungsbereinigt um 17 %. Im ersten Halbjahr steigerte sich der Konzernproduktumsatz um 7 % bzw. währungsbereinigt um 9 % und lag damit im Rahmen der Erwartungen. * Aufgrund von A&N erreichte die operative Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) im zweiten Quartal 21,9 %. Nach sechs Monaten im laufenden Jahr stand die EBITA-Marge (non-IFRS) bei 17,0 %. * Prognose für das Gesamtjahr 2023 bestätigt.

Entwicklung des ARR im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2023

Am Ende des zweiten Quartals 2023 erreichte der ARR im Digital Business 527,5 Mio. EUR (Vj. 481,0 Mio. EUR); das entspricht einem Wachstum von 10 % bzw. währungsbereinigt 12 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Ende des ersten Quartals ist der ARR des Digital Business im Berichtszeitraum um 8,6 Mio. EUR gestiegen. Dies entspricht einem sequenziellen Anstieg von 2 %. Der ARR im A&N-Geschäft belief sich zum Ende des zweiten Quartals 2023 auf 190,8 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr mit einem ARR von 177,6 Mio. EUR entsprach dies einem Wachstum von 7 % bzw. währungsbereinigt 11 %. Diese Entwicklung ist vor allem auf die Migration eines wesentlichen Kunden auf einen Subskriptionsvertrag zurückzuführen. Verglichen mit dem Stand zum Ende des ersten Quartals stieg der ARR im Segment A&N sequenziell um 5,4 Mio. EUR oder 3 %.

Entwicklung des Konzernumsatzes und des Konzernergebnisses im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2023

Die Software AG wies im zweiten Quartal einen Konzernumsatz von 248,4 Mio. EUR (Vj. 226,9 Mio. EUR) aus. Dies entspricht nominal einem Wachstum von 9 % bzw. 14 % währungsbereinigt. Nach sechs Monaten betrug der Konzernumsatz 459,0 Mio. EUR (Vj. 432,9 Mio. EUR) und erreichte damit ein Umsatzplus von 6 % bzw. 8 % währungsbereinigt. Der Konzernproduktumsatz stieg im zweiten Quartal um 12 % bzw. währungsbereinigt um 17 % auf 211,1 Mio. EUR (Vj. 187,6 Mio. EUR). Nach sechs Monaten im laufenden Jahr belief sich der Konzernproduktumsatz auf 380,9 Mio. EUR (Vj. 354,6 Mio. EUR) und stieg damit um 7 % bzw. währungsbereinigt um 9 %.

Der Anteil von Subskriptionen und SaaS am Konzernproduktumsatz lag im zweiten Quartal bei 65 % (Vj. 52 %); im ersten Halbjahr lag der Anteil bei 61 %, ein Anstieg um 13 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Produktumsatz im Digital Business verbesserte sich im zweiten Quartal um 1 % bzw. währungsbereinigt um 4 % auf 137,8 Mio. EUR (Vj. 135,8 Mio. EUR). Im ersten Halbjahr betrug der Produktumsatz im Digital Business 258,4 Mio. EUR, ein Plus von 5 % bzw. währungsbereinigt 6 %. Der A&N-Produktumsatz erreichte im zweiten Quartal 73,3 Mio. EUR (Vj. 51,8 Mio. EUR). Dies entspricht einem Anstieg um 41 % bzw. 49 % währungsbereinigt. Im ersten Halbjahr lag der Produktumsatz im Segment A&N bei 122,6 Mio. EUR (Vj. 107,8 Mio. EUR), was einer Steigerung von 14 % bzw. währungsbereinigt 17 % entspricht. Im Geschäftsbereich Professional Services erreichte der Umsatz im zweiten Quartal 37,4 Mio. EUR (Vj. 39,3 Mio. EUR). Im ersten Halbjahr betrug der Umsatz im Geschäftsbereich Professional Services 78,1 Mio. EUR (Vj. 78,4 Mio. EUR).

Das Ergebnis des Konzerns vor allen Steuern und Zinsaufwendungen (EBIT) lag im zweiten Quartal bei 22,3 Mio. EUR (Vj. 31,9 Mio. EUR). Im ersten Halbjahr 2023 betrug das EBIT 25,4 Mio. EUR (Vj. 61,9 Mio. EUR). Das operative Ergebnis (EBITA, non-IFRS) erreichte im zweiten Quartal 54,3 Mio. EUR (Vj. 49,4 Mio. EUR), nach sechs Monaten waren es 77,9 Mio. EUR (Vj. 90,3 Mio. EUR). Daraus resultierte im zweiten Quartal eine operative Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) von 21,9 % (Vj. 21,8 %). Im ersten Halbjahr 2023 lag die operative Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) bei 17,0 % (Vj. 20,9 %).

Der Free Cashflow belief sich im zweiten Quartal auf -34,9 Mio. EUR (Vj. -21,7 Mio. EUR). Im ersten Halbjahr lag der Free Cashflow bei -14,0 Mio. EUR (Vj. 2,6 Mio. EUR).

Prognose

Der Konzern hat heute seine Prognose für das Gesamtjahr 2023 bestätigt. Die Prognosespannen sind, mit Ausnahme der Marge, zu konstanten Wechselkursen angegeben:

* Anstieg des ARR im Segment Digital Business zwischen 10 und 15 % * Entwicklung des ARR im Segment A&N zwischen -2 und 2 % * Anstieg des Konzernproduktumsatzes zwischen 6 und 10 % * Operative Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) zwischen 16 und 18 %

Die Software AG strebt im Segment Digital Business weiterhin ein zweistelliges Umsatzwachstum an. Sie bekräftigt ferner das Ziel, mittelfristig eine operative Marge im hohen Zwanzigerbereich zu erreichen, die sich in einer verbesserten Cashflow-Generierung widerspiegeln wird.

Telefonkonferenz

Am 24. Juli um 9:30 Uhr MESZ (8:30 BST) findet ein Webcast für Investoren und Finanzanalysten statt.

Über die Software AG

Die Software AG ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit. Im Geschäftsjahr 2022 hatte das Unternehmen rund 5.000 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 950 Mio. EUR.

Kontakt

Anfragen von Investoren

Robert Hildebrandt

Director, Investor Relations

E: robert.hildebrandt@softwareag.com

T: +49 6151 92-1040

Anfragen von Medienvertretern

Dr. Astrid Kasper

Senior Vice President, Corporate Communications

E: astrid.kasper@softwareag.com

T: +49 6151 92-1397

Dorothee Tschampa

Senior Manager, Financial Communications

E: dorothee.tschampa@softwareag.com

T: +49 6151 92-1575

Kennzahlen

[ Alle Angaben sind vorläufig, ungeprüft und wurden nach IFRS ermittelt, sofern nicht anders angegeben. ]

in Mio. EUR (soweit nicht anders vermerkt) H1 2023 H1 2022 +/- in +/- in % Q2 Q2 +/- in +/- in % % acc¹ 2023 2022 % acc¹ Konzernumsatz 459,0 432,9 6 8 248,4 226,9 9 14 Produktumsatz 380,9 354,6 7 9 211,1 187,6 12 17 davon Digital Business 258,4 246,8 5 6 137,8 135,8 1 4 davon Adabas & Natural (A&N) 122,6 107,8 14 17 73,3 51,8 41 49 davon Lizenzen 142,1 122,9 16 19 91,7 67,4 36 42 davon Wartung 191,9 199,2 -4 -3 95,6 101,8 -6 -3 davon Software as a Service (SaaS) 46,9 32,4 45 46 23,8 18,5 29 32 30.06.2023 30.06.2022 +/- in +/- in % % acc¹ Konzern-ARR 718,4 658,6 9 12 Digital Business ARR² 527,5 481,0 10 12 A&N ARR² 190,8 177,6 7 11 H1 2023 H1 2022 +/- in Q2 2023 Q2 +/- in

