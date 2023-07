DJ Software AG übertrifft Erwartungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Software AG hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet und die Jahresprognose bestätigt. Das vor der Übernahme durch den Finanzinvestor Silver Lake stehende Unternehmen berichtete ein Umsatzplus von 9 Prozent auf 248,4 Millionen Euro, während Analysten nur mit 238 Millionen Euro gerechnet hatten. Der Anteil von Subskriptionen und SaaS (Software as a Service) am Konzernproduktumsatz lag im zweiten Quartal bei 65 Prozent, ein Anstieg um 13 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis des Konzerns vor Steuern und Zinsaufwendungen (EBIT) lag im zweiten Quartal bei 22,3 Millionen Euro. Das war zwar ein Rückgang um 10 Millionen Euro, lag aber deutlich über den von Analysten erwarteten 15 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBITA, non-IFRS) erreichte im zweiten Quartal 54,3 (Vorjahr 49,4) Millionen Euro. Der Free Cashflow belief sich im zweiten Quartal auf minus 34,9 (Vj minus 21,7) Millionen Euro.

Der Konzern bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr 2023. So soll der ARR (Digital Business Annual Recurring Revenue) im Segment Digital Business zwischen 10 und 15 Prozent steigen und im Segment A&N bis zu 2 Prozent steigen oder fallen. Die operative Ergebnismarge sieht die Software AG zwischen 16 und 18 Prozent. Das Unternehmen strebt im Segment Digital Business weiterhin ein zweistelliges Umsatzwachstum an und bekräftigte ferner das Ziel, mittelfristig eine operative Marge im hohen Zwanzigerbereich zu erreichen.

