DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien ist die konservative Partido Popular (PP) nach Auszählung fast aller Stimmen zur stärksten Kraft geworden. "Als Kandidat der Partei, welche die meisten Sitze gewonnen hat, halte ich es für meine Pflicht, eine Regierung zu bilden", sagte PP-Chef Alberto Núñez Feijóo in der Nacht zum Montag. Doch auch der sozialdemokratische Ministerpräsident Pedro Sánchez kann darauf hoffen, an der Regierung zu bleiben. Nach Auszählung von 99,5 Prozent der Stimmen lag die von Feijóo geleitete PP bei 136 Mandaten im neuen Parlament, ein Zugewinn von 47 Sitzen im Vergleich mit der Wahl von 2019. Sánchez' PSOE kam auf 122 Sitze. Beide Parteien waren damit weit entfernt von der absoluten Mehrheit, die bei 176 Mandaten liegt. Die rechtsextreme Vox-Partei als möglicher Partner der PP lag bei 33 Mandaten, beide Parteien kämen zusammen demnach also zusammen auf 169 Sitze. Das Linksbündnis Sumar als Partner der PSOE lag bei 31 Mandaten, zusammen würden beide Parteien demnach 153 Sitze erreichen. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei fast 70 Prozent und damit 3,5 Prozentpunkte höher als bei der letzten Wahl.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 1H

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1Q

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Atoss Software AG, vorläufiges Ergebnis 1H

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 1Q

14:00 DE/Linde plc, HV

18:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Ergebnis 1H

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Bechtle AG, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Enel: 0,20 EUR Nokia: 0,03 EUR

INDEXÄNDERUNGEN

- Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: + MDAX AUFNAHME - Vitesco Technologies Group HERAUSNAHME - SOFTWARE AG + SDAX AUFNAHME - Borussia Dortmund HERAUSNAHME - Vitesco Technologies Group + TecDAX AUFNAHME - PNE AG HERAUSNAHME - Software AG

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 48,2 zuvor: 48,0 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 46,0 zuvor: 46,0 FR/Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,6 zuvor: 47,2 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 53,3 zuvor: 54,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,4 zuvor: 50,6 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 41,0 zuvor: 40,6 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 51,5 zuvor: 52,0 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 43,5 zuvor: 43,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,7 zuvor: 49,9 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,7 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 46,3 zuvor: 46,5 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 54,0 zuvor: 54,4 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 46,7 zuvor: 46,3

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.234,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.563,75 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.548,00 +0,1% Nikkei-225 32.700,71 +1,2% Schanghai-Composite 3.170,68 +0,1% Hang-Seng-Index 18.806,42 -1,4% +/- Ticks Bund -Future 133,06 -9 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 16.177,22 -0,2% DAX-Future 16.269,00 +0,2% XDAX 16.177,45 +0,2% MDAX 28.253,09 +0,1% TecDAX 3.227,48 +0,5% EuroStoxx50 4.391,41 +0,4% Stoxx50 3.997,99 +0,6% Dow-Jones 35.227,69 +0,0% S&P-500-Index 4.536,34 +0,0% Nasdaq-Comp. 14.032,81 -0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,15 +19

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Die europäischen Indizes werden zum Start in die Woche der Notenbank-Sitzungen etwas leichter erwartet. So wird der DAX am Morgen bei 16.140 Punkten gesehen nach einem Schluss am Freitag bei 16.177. Die Nachwirkungen des kleinen Verfalls am Terminmarkt werden allenfalls als gering eingestuft. Vielmehr sind der Tag wie auch die Woche mit wichtigen Terminen nur so gepflastert. Am Montagvormittag stehen die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland wie auch aus Frankreich auf der Agenda. Hier dürfte man genauer darauf schauen, wie sich die schwächelnde Industrie entwickelt. Es ist zu erwarten, dass das verarbeitende Gewebe auf ein schwaches Sommerhalbjahr zusteuert. Die zweite Wochenhälfte steht dann ganz im Zeichen der Notenbanken.

RÜCKBLICK: Etwas fester - Übergeordnet verlief das Geschäft vor dem Wochenende und den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank und der EZB in der kommenden Woche in ruhigen Bahnen. Der kleine Verfall, also das Auslaufen von Optionen auf DAX und Euro-Stoxx-50 an den Terminmärkten, bewegte die Börsen kaum. Für Technologieaktien ging es im Schnitt um 0,4 Prozent nach unten. Zum einen belasteten negative Vorgaben aus den USA. Zum anderen lasteten die die Geschäftszahlen von SAP. Nach schwachen Zweitquartalszahlen brachen SSAB gleich um 13,8 Prozent ein. Im Gefolge fiel der Sektor: Thyssenkrupp gaben 2,1 Prozent nach, Salzgitter 2,1 Prozent und Arcelor 1,4 Prozent. Rohstoffaktien verloren im Schnitt 1,5 Prozent. Um 5,2 Prozent nach oben ging es bei Computerspiele-Hersteller Ubisoft. Hier wurden die Geschäftszahlen freundlich aufgenommen. Nach Zahlen für das erste Halbjahr ging es für die Aktie von Dassault Aviation um 8,5 Prozent nach unten. Bei Thales ging es nach Zahlenausweis um 4,8 Prozent abwärts. Der Kurs des schweizerischen Pharmakonzerns Lonza wurde mit 11,2 Prozent Minus für einen gesenkten Ausblick abgestraft.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Die Geschäftszahlen von SAP (-4,2%) waren nicht dazu angetan, die Stimmung zu heben: Die Ergebnisse des zweiten Quartals ließen Anleger wahrscheinlich ratlos zurück, meinten die Jefferies-Analysten. Sie fragen sich, wie es denn möglich sei, die Cloud-Ziele für das Geschäftsjahr 2025 im Mai anzuheben und die Cloud-Prognose für 2023 nur zwei Monate später nach unten zu korrigieren. Eine Berg- und Talfahrt legte die Sartorius-Aktie hin. Nach kräftigem Minus zur Eröffnung legten die Aktien am Nachmittag eine Rally hin und schlossen 7,7 Prozent fester. Die von Sartorius veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal 2023 bestätigen nach Ansicht von Warburg eine schwache Geschäftsdynamik. In Bewegung nach oben geriet die Aktie nach positiven Aussagen des Management, so ein Händler. Auf die Bekanntgabe vorläufiger Halbjahreszahlen reagierten Eckert & Ziegler leicht positiv und gingen mit plus 0,8 Prozent aus dem Handel. Unter den Small Caps stachen PSI (-13,2%) ins Auge. Grund lieferte die Mitteilung des Unternehmens, das das EBIT im ersten Halbjahr bei einem Minus von 5 Millionen erwartet werde. Nach den ersten drei Monaten lag es noch bei plus 4 Millionen.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel am Freitag haben sich die Kurse kaum noch bewegt. Die dünne Nachrichtenlage und das bevorstehende Wochenende dürften die Anleger zur Zurückhaltung veranlasst haben. Zudem stehen in der kommenden Woche mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank und den Quartalsausweisen mehrerer bedeutender US-Technologieunternehmen wichtige Termine auf der Agenda, vor denen sich die Investoren vermutlich nicht zu weit aus der Deckung wagten.

USA - AKTIEN

Kaum verändert - Die US-Aktienindizes bewegten sich mehr oder weniger seitwärts, nachdem am Vortag Technologiewerte mit enttäuschenden Zahlen und Ausblicken von Netflix und Tesla unter massivem Abgedruck gestanden hatten. Im Blick stand die Neugewichtung im Nasdaq-100, die zur Eröffnung am Montag in Kraft tritt. Nvidia (-2,7%) und Microsoft (-0,9%) sind am stärksten von der Neuausrichtung des Nasdaq betroffen. Die in der Woche anstehen Zahlen bedeutender Unternehmen der US-Technologiebranche und der Zinsentscheid der US-Notenbank dürften für viele Anleger ein Grund zur Zurückhaltung gewesen sein. Am Markt wird mehrheitlich erwartet, dass die Fed den Leitzins dann noch einmal um 25 Basispunkte erhöht, danach zumindest eine längere Pause einlegt und möglicherweise ab März kommenden Jahres die Zinsen allmählich wieder senkt. American Express (-3,9%) hat zwar das fünfte Quartal in Folge einen Rekordumsatz und einen Rekordgewinn je Aktie erzielt, doch bleibt das Unternehmen wegen Schuldenproblemen der Karteninhaber vorsichtig. Schlumberger

July 24, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)

