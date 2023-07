DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien ist die konservative Partido Popular (PP) nach Auszählung fast aller Stimmen zur stärksten Kraft geworden. "Als Kandidat der Partei, welche die meisten Sitze gewonnen hat, halte ich es für meine Pflicht, eine Regierung zu bilden", sagte PP-Chef Alberto Núñez Feijóo in der Nacht zum Montag. Doch auch der sozialdemokratische Ministerpräsident Pedro Sánchez kann darauf hoffen, an der Regierung zu bleiben. Nach Auszählung von 99,5 Prozent der Stimmen lag die von Feijóo geleitete PP bei 136 Mandaten im neuen Parlament, ein Zugewinn von 47 Sitzen im Vergleich mit der Wahl von 2019. Sánchez' PSOE kam auf 122 Sitze. Beide Parteien waren damit weit entfernt von der absoluten Mehrheit, die bei 176 Mandaten liegt. Die rechtsextreme Vox-Partei als möglicher Partner der PP lag bei 33 Mandaten, beide Parteien kämen zusammen demnach also zusammen auf 169 Sitze. Das Linksbündnis Sumar als Partner der PSOE lag bei 31 Mandaten, zusammen würden beide Parteien demnach 153 Sitze erreichen. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei fast 70 Prozent und damit 3,5 Prozentpunkte höher als bei der letzten Wahl.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 1H

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1Q

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Atoss Software AG, vorläufiges Ergebnis 1H

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 1Q

14:00 DE/Linde plc, HV

18:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Ergebnis 1H

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Bechtle AG, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Enel: 0,20 EUR Nokia: 0,03 EUR

INDEXÄNDERUNGEN

- Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: + MDAX AUFNAHME - Vitesco Technologies Group HERAUSNAHME - SOFTWARE AG + SDAX AUFNAHME - Borussia Dortmund HERAUSNAHME - Vitesco Technologies Group + TecDAX AUFNAHME - PNE AG HERAUSNAHME - Software AG

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 48,2 zuvor: 48,0 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 46,0 zuvor: 46,0 FR/Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,6 zuvor: 47,2 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 53,3 zuvor: 54,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,4 zuvor: 50,6 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 41,0 zuvor: 40,6 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 51,5 zuvor: 52,0 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 43,5 zuvor: 43,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,7 zuvor: 49,9 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,7 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 46,3 zuvor: 46,5 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 54,0 zuvor: 54,4 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 46,7 zuvor: 46,3

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.234,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.563,75 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.548,00 +0,1% Nikkei-225 32.700,71 +1,2% Schanghai-Composite 3.170,68 +0,1% Hang-Seng-Index 18.806,42 -1,4% +/- Ticks Bund -Future 133,06 -9 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 16.177,22 -0,2% DAX-Future 16.269,00 +0,2% XDAX 16.177,45 +0,2% MDAX 28.253,09 +0,1% TecDAX 3.227,48 +0,5% EuroStoxx50 4.391,41 +0,4% Stoxx50 3.997,99 +0,6% Dow-Jones 35.227,69 +0,0% S&P-500-Index 4.536,34 +0,0% Nasdaq-Comp. 14.032,81 -0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,15 +19

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Die europäischen Indizes werden zum Start in die Woche der Notenbank-Sitzungen etwas leichter erwartet. So wird der DAX am Morgen bei 16.140 Punkten gesehen nach einem Schluss am Freitag bei 16.177. Die Nachwirkungen des kleinen Verfalls am Terminmarkt werden allenfalls als gering eingestuft. Vielmehr sind der Tag wie auch die Woche mit wichtigen Terminen nur so gepflastert. Am Montagvormittag stehen die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland wie auch aus Frankreich auf der Agenda. Hier dürfte man genauer darauf schauen, wie sich die schwächelnde Industrie entwickelt. Es ist zu erwarten, dass das verarbeitende Gewebe auf ein schwaches Sommerhalbjahr zusteuert. Die zweite Wochenhälfte steht dann ganz im Zeichen der Notenbanken.

RÜCKBLICK: Etwas fester - Übergeordnet verlief das Geschäft vor dem Wochenende und den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank und der EZB in der kommenden Woche in ruhigen Bahnen. Der kleine Verfall, also das Auslaufen von Optionen auf DAX und Euro-Stoxx-50 an den Terminmärkten, bewegte die Börsen kaum. Für Technologieaktien ging es im Schnitt um 0,4 Prozent nach unten. Zum einen belasteten negative Vorgaben aus den USA. Zum anderen lasteten die die Geschäftszahlen von SAP. Nach schwachen Zweitquartalszahlen brachen SSAB gleich um 13,8 Prozent ein. Im Gefolge fiel der Sektor: Thyssenkrupp gaben 2,1 Prozent nach, Salzgitter 2,1 Prozent und Arcelor 1,4 Prozent. Rohstoffaktien verloren im Schnitt 1,5 Prozent. Um 5,2 Prozent nach oben ging es bei Computerspiele-Hersteller Ubisoft. Hier wurden die Geschäftszahlen freundlich aufgenommen. Nach Zahlen für das erste Halbjahr ging es für die Aktie von Dassault Aviation um 8,5 Prozent nach unten. Bei Thales ging es nach Zahlenausweis um 4,8 Prozent abwärts. Der Kurs des schweizerischen Pharmakonzerns Lonza wurde mit 11,2 Prozent Minus für einen gesenkten Ausblick abgestraft.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Die Geschäftszahlen von SAP (-4,2%) waren nicht dazu angetan, die Stimmung zu heben: Die Ergebnisse des zweiten Quartals ließen Anleger wahrscheinlich ratlos zurück, meinten die Jefferies-Analysten. Sie fragen sich, wie es denn möglich sei, die Cloud-Ziele für das Geschäftsjahr 2025 im Mai anzuheben und die Cloud-Prognose für 2023 nur zwei Monate später nach unten zu korrigieren. Eine Berg- und Talfahrt legte die Sartorius-Aktie hin. Nach kräftigem Minus zur Eröffnung legten die Aktien am Nachmittag eine Rally hin und schlossen 7,7 Prozent fester. Die von Sartorius veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal 2023 bestätigen nach Ansicht von Warburg eine schwache Geschäftsdynamik. In Bewegung nach oben geriet die Aktie nach positiven Aussagen des Management, so ein Händler. Auf die Bekanntgabe vorläufiger Halbjahreszahlen reagierten Eckert & Ziegler leicht positiv und gingen mit plus 0,8 Prozent aus dem Handel. Unter den Small Caps stachen PSI (-13,2%) ins Auge. Grund lieferte die Mitteilung des Unternehmens, das das EBIT im ersten Halbjahr bei einem Minus von 5 Millionen erwartet werde. Nach den ersten drei Monaten lag es noch bei plus 4 Millionen.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel am Freitag haben sich die Kurse kaum noch bewegt. Die dünne Nachrichtenlage und das bevorstehende Wochenende dürften die Anleger zur Zurückhaltung veranlasst haben. Zudem stehen in der kommenden Woche mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank und den Quartalsausweisen mehrerer bedeutender US-Technologieunternehmen wichtige Termine auf der Agenda, vor denen sich die Investoren vermutlich nicht zu weit aus der Deckung wagten.

USA - AKTIEN

Kaum verändert - Die US-Aktienindizes bewegten sich mehr oder weniger seitwärts, nachdem am Vortag Technologiewerte mit enttäuschenden Zahlen und Ausblicken von Netflix und Tesla unter massivem Abgedruck gestanden hatten. Im Blick stand die Neugewichtung im Nasdaq-100, die zur Eröffnung am Montag in Kraft tritt. Nvidia (-2,7%) und Microsoft (-0,9%) sind am stärksten von der Neuausrichtung des Nasdaq betroffen. Die in der Woche anstehen Zahlen bedeutender Unternehmen der US-Technologiebranche und der Zinsentscheid der US-Notenbank dürften für viele Anleger ein Grund zur Zurückhaltung gewesen sein. Am Markt wird mehrheitlich erwartet, dass die Fed den Leitzins dann noch einmal um 25 Basispunkte erhöht, danach zumindest eine längere Pause einlegt und möglicherweise ab März kommenden Jahres die Zinsen allmählich wieder senkt. American Express (-3,9%) hat zwar das fünfte Quartal in Folge einen Rekordumsatz und einen Rekordgewinn je Aktie erzielt, doch bleibt das Unternehmen wegen Schuldenproblemen der Karteninhaber vorsichtig. Schlumberger

(-2,2%) hat im zweiten Quartal die Gewinnprognose übertroffen, doch die Einnahmen blieben etwas unter den Prognosen. CSX reagierten mit einem Minus von 3,7 Prozent auf die Quartalszahlen der Eisenbahngesellschaft.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,86 -0,3 4,86 43,9 5 Jahre 4,10 -1,2 4,11 9,8 7 Jahre 3,97 -1,7 3,98 -0,2 10 Jahre 3,84 -1,4 3,85 -4,2 30 Jahre 3,91 -0,6 3,91 -6,3

Am Anleihemarkt drückte die erwartete bevorstehende Zinswende etwas auf die Renditen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:16 Uhr Do, 17:23 Uhr % YTD EUR/USD 1,1125 -0,1% 1,1142 1,1143 +3,9% EUR/JPY 157,33 -0,3% 156,21 156,42 +12,1% EUR/CHF 0,9637 +0,0% 0,9646 0,9651 -2,6% EUR/GBP 0,8650 -0,1% 0,8637 0,8673 -2,3% USD/JPY 141,41 -0,2% 140,20 140,36 +7,8% GBP/USD 1,2862 +0,1% 1,2902 1,2847 +6,3% USD/CNH (Offshore) 7,1970 +0,1% 7,1726 7,1839 +3,9% Bitcoin BTC/USD 29.713,28 -0,8% 29.838,09 29.811,77 +79,0%

Der Dollar legte leicht zu und korrigierte damit seine jüngste Schwäche. Zugleich war am Morgen der Yen deutlich unter Druck geraten. Auslöser dürfte laut Marktteilnehmern ein Bloomberg-Bericht sein, wonach die japanische Notenbank derzeit keine dringende Notwendigkeit sieht, sich mit den Nebenwirkungen ihres Programms zur Steuerung der Renditekurve zu befassen.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,96 77,07 -0,1% -0,11 -2,4% Brent/ICE 80,96 81,07 -0,1% -0,11 -2,7%

Am Ölmarkt ging es aufwärts. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 77,07 Dollar. Teilnehmer rechnen damit, dass es im Lauf der zweiten Jahreshälfte zu einer Verknappung des Angebots kommt. Die Erwartung, dass die Zentralbanken das Ende ihrer Zinserhöhungszyklen erreicht haben und dass sich die Wirtschaft als widerstandsfähiger erweisen könnte als befürchtet, begleite den aktuellen Aufschwung der Preise. Die Angebotskürzungen von Saudi-Arabien und Russland zeigten ebenfalls Wirkung.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.960,23 1.961,84 -0,1% -1,62 +7,5% Silber (Spot) 24,58 24,61 -0,1% -0,03 +2,6% Platin (Spot) 964,45 966,50 -0,2% -2,05 -9,7% Kupfer-Future 3,82 3,81 +0,2% +0,01 -0,1%

Der etwas festere Dollar lastete auf dem Goldpreis. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,4 Prozent auf 1.962 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

SONNTAGSFRAGE

Die AfD erreicht in den Umfragen einen neuen Höchstwert. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommt die rechte Partei in dieser Woche auf 22 Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche und doppelt so viel wie vor einem Jahr. Die Unionsparteien verlieren einen Punkt, kommen nur noch auf 26 Prozent. Die Ampelparteien bleiben stabil auf sehr niedrigem Niveau: Die Kanzlerpartei SPD kommt wie in der Vorwoche auf 18 Prozent, die Grünen kommen wie in der Vorwoche auf 14 Prozent und die FDP stagniert bei 7 Prozent. Gemeinsames Ergebnis der Ampel: 39 Prozent - zu wenig für eine Mehrheit im Bundestag. Die Linke verharrt bei 5 Prozent, die sonstigen Parteien würden 8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

JUSTIZREFORM ISRAEL

- Kurz vor der Abstimmung über ein zentrales Gesetz der Justizreform in Israel hat US-Präsident Joe Biden die israelische Regierung zu Kompromissbereitschaft aufgerufen. "Es ergibt keinen Sinn für die israelische Führung, dies zu überstürzen - Ziel sollte sein, die Menschen zusammenzubringen und einen Konsens zu finden", mahnte Biden am Sonntag in einer zuerst vom Nachrichtenportal Axios veröffentlichten und später vom Weißen Haus an die Nachrichtenagentur AFP weitergegebenen Erklärung.

- In Israel haben kurz vor der entscheidenden Debatte und Abstimmung über ein Kernelement der umstrittenen Justizreform wieder Massenproteste gegen das Vorhaben der rechts-religiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stattgefunden. In Tel Aviv versammelten sich am Samstagabend zehntausende Demonstranten. In Jerusalem trafen tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Protestmarschs ein, der zuvor in der Woche in Tel Aviv begonnen hatte.

NORDKOREA

hat nach südkoreanischen Angaben mehrere Marschflugkörper ins Meer abgeschossen. Sie seien am Samstag gegen 04.00 Uhr Ortszeit (Freitag 21.00 Uhr MESZ) im Gelben Meer zwischen China und der koreanischen Halbinsel niedergegangen, teilte der südkoreanische Generalstab mit. Südkorea und die USA analysierten die Starts und beobachteten "Anzeichen für weitere Aktivitäten", hieß es weiter. Vor drei Tagen hatte Nordkorea an der gegenüberliegenden Küste zwei ballistische Raketen ins Ostmeer abgefeuert.

US-ÖLFÖRDERANLAGEN

Die Zahl der in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen in den USA ist in dieser Woche auf den niedrigsten Stand seit Mitte März 2022 gesunken. Wie das Ölservice-Unternehmen Baker Hughes am Freitag mitteilte, wurde aus 530 Bohrlöchern Öl gefördert. Das waren sieben weniger als in der Vorwoche. Seit Jahresbeginn summiert sich der Rückgang auf 91 Ölförderanlagen bzw 15 Prozent aller Anlagen. Erdgas wurde diese Woche an 131 Anlagen gefördert; hier wurde ein Rückgang um zwei Anlagen verzeichnet.

MERCEDES-BENZ

Angesichts schleppender Verkaufszahlen bei reinen Elektrofahrzeugen (BEV) in China richtet Mercedes seine Strategie neu aus. "Für unsere nächste Welle der Elektrooffensive, die ab 2025 mit den neuen E-Architekturen beginnt, steht China absolut im Zentrum. Wir müssen dabei den elektrischen Antrieb ebenso perfekt beherrschen wie die Digitalisierung. Das erwarten unsere Kunden", sagte Konzernchef Ola Källenius im Interview mit der Automobilwoche. Ein hochrangiger Mercedes-Manager berichtete der Branchen- und Wirtschaftszeitung, dass die geplanten Modelle der Plattform MB.EA derzeit nochmals überarbeitet werden, um die Bedürfnisse der chinesischen Kunden wie Platzangebot oder digitale Inhalte in Zukunft besser abzudecken.

HELLA

hat im ersten Halbjahr in allen Geschäftsbereichen ein zweistelliges Wachstum verzeichnet und die Profitabilität spürbar verbessert. Die Segmente Licht und Elektronik haben sich "deutlich besser" entwickelt als die Automobilproduktion, wie das Unternehmen mitteilte. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte Das MDAX-Unternehmen, das mehrheitlich zum französischen Konzern Forvia (bisher Faurecia) gehört. Die Erlöse kletterten in den sechs Monaten bis Ende Juni den weiteren Angaben zufolge um 17,3 Prozent auf 4,0 Milliarden Euro. Das stärkste Wachstum verzeichnete der Bereich Licht. Das Operating Income stieg im Konzern spürbar auf 245 Millionen von 139 Millionen Euro. Die entsprechende Operating Income-Marge erhöhte sich somit auf 6,1 Prozent von 4,1 Prozent im Vorjahr.

SOFTWARE AG

hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet und die Jahresprognose bestätigt. Ein Vergleich der Eckdaten mit den Prognosen (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Umsatz Konzern 248 +9% 238 +5% 227 - DBP 138 +1% 147 +8% 136 - A&N 73 +42% 53 +3% 52 ARR (Annual Recurring Revenues) 718 +9% 709 +8% 659 - DBP 528 +10% 527 +10% 481 - A&N 191 +7% 182 +2% 178 EBIT 22 -30% 15 -53% 32 EBITA non-IFRS 54 +10% 33 -32% 49 Ergebnis nach Steuern non-IFRS 13 -54% 22 -23% 28 Ergebnis je Aktie non-IFRS 0,18 -53% 0,30 -21% 0,38

CHEVRON

hat im zweiten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Wie der Konzern vorab mitteilte lag der bereinigte Gewinn bei 3,08 US-Dollar je Aktie und damit über dem von Factset ermittelten Konsens von 2,97 Dollar je Anteilsschein. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum war dies jedoch ein Rückgang um 47 Prozent. Im ersten Quartal hatte der Konzern noch einen Gewinn von 3,55 Dollar je Aktie erzielt. Chevron wird am Freitag die vollständigen Zahlen für das zweite Quartal vorlegen.

