Bona, ein weltweit agierendes Unternehmen, das nachhaltige Produkte für die Verlegung, Renovierung und Pflege von Premium-Böden liefert, kündigt den Start seines neuen Parkettlacks Bona Traffic GO an. Diese einzigartige Holzbodenversiegelung wurde mit innovativer Zweikomponenten-Technologie (2K) und integriertem Härter entwickelt und bietet Einfachheit, Sicherheit und strapazierfähige Langlebigkeit in einem einzigen Produkt.

Die innovative Aushärtungstechnologie ist eine bedeutende Weiterentwicklung in der Parkettlackindustrie. Ohne die Leistung zu beeinträchtigen, ist Bona Traffic GO frei von Isocyanat mit seinem integrierten Härter, sowie frei von PFAS, das Bona bei allen Produkten nach und nach durch andere Bestandteile ersetzt. Mit weniger als 3 Prozent flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) gewährleistet Bona Traffic GO (EMICODE EC1Plus, sehr emissionsarm) eine unbedenkliche Anwendung und Aushärtung und setzt höchste Maßstäbe an Haltbarkeit und Leistung.

"Mit seiner einzigartigen 2K-Technologie ist Bona Traffic GO die perfekte Lösung für extrem stark beanspruchte Bereiche. Er ist sehr robust und ermöglicht gleichzeitig eine einfache Anwendung. Bona Traffic GO bietet eine leistungsstarke Performance mit Gesundheit und Nachhaltigkeit im Blick", sagte Thomas Hallberg, Direktor Produktmanagement Professional EMEA/APAC bei Bona AB.

Der integrierte Härter von Bona Traffic GO wird aktiviert, sobald das Produkt auf die Holzoberfläche aufgetragen wird. Diese Technologie ermöglicht es Bona Traffic GO, als 2K-Produkt für extrem stark beanspruchte Bereiche zu fungieren, mit allen Vorteilen der Einfachheit eines Ein-Komponenten-Produkts (1K). Dank seiner hohen Haltbarkeit ist er auch besonders Widerstandsfähig gegen Kratzer und Flecken.

Durch den integrierten Härter können Verarbeiter das Abmessen und Mischen vermeiden das spart Zeit und ermöglicht mehr Flexibilität im Arbeitsprozess. Bona Traffic GO ist eine klare, nicht vergilbende Versiegelung mit unbegrenzter Topfzeit, um Abfall zu minimieren.

Über Bona

Bona ist ein familiengeführtes Unternehmen, das nachhaltig agiert und Produkte für die Verlegung, Renovierung und Pflege von hochwertigen Böden liefert. Gegründet 1919 ist Bona das erste Unternehmen in der Branche, das ein vollständiges System von wasserbasierten Lacken und Bodenpflegeprodukten für Holzböden anbietet. Heute bietet Bona Produkte für hochwertige Fußböden Bodenbeläge, darunter Holz, Fliesen, Vinyl, elastische Beläge, Gummi und viele Andere. Der Umsatz von Bona betrug 3,8 Milliarden SEK (341 Millionen Euro) im Jahr 2022. Der Hauptsitz befindet sich in Malmö, Schweden, und das Unternehmen ist weltweit vertreten durch 16 Tochtergesellschaften, 70 Vertriebspartner, 4 Produktionsstätten und über 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.bona.com.

