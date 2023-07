In Israel geht der von der rechts-religiösen Regierung geplante Umbau der Justiz in eine entscheidende Phase.Jerusalem - In Israel geht der von der rechts-religiösen Regierung geplante Umbau der Justiz in eine entscheidende Phase. Präsident Izchak Herzog versuchte im letzten Moment noch einen Kompromiss zwischen Regierung und Opposition in dem umstrittenen Vorhaben zu erreichen. Am Sonntagabend traf er nach Angaben seines Büros dazu Regierungschef Benjamin Netanjahu und Oppositionsführer Jair Lapid.

