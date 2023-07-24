BARCLAYS HEBT FLUGHAFEN ZURICH AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL W.) - ZIEL 210 (174) CHFJEFFERIES STARTET BEIJER REF MIT 'BUY' - ZIEL 160 SEKJEFFERIES STARTET CLOUDBERRY CLEAN ENERGY MIT 'BUY' - ZIEL 15 NOKJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 32 (31) CHF - 'NEUTRAL'JPMORGAN SETZT SOCIETE GENERALE AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 75 (80) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 200 (210) EUR - 'OVERWEIGHT'HSBC SENKT DEUTZ AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 6,00 (6,80) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 195 (185) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 405 (415) EUR - 'OVERWEIGHT' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...