Meyer Burger kündigt Solarzell-Produktion in Colorado, USA anRoche-Medikament Evrysdi von EU-Ausschuss für Säuglinge mit SMA empfohlenSoftwareOne lehnt überarbeitetes Angebot von Bain Capital ab und leitet eine Prüfung aller strategischen Optionen ein Stellantis und Samsung SDI wollen in den USA ein zweites Werk für Batterien für Elektrofahrzeuge eröffnenUBS-Führungskräfte müssen Stellenabbauprogramm erstellen (SonntagsZeitung) Adidas hat in Online-Auktion für Yeezy-Sneakers, Bestellungen für etwas mehr als 500 Mio Euro erhalten (FT) ATOSS Software mit hoher Wachstumsdynamik in der Cloud und profitablem Ergebniswachstum Hella im ersten Halbjahr deutlich profitabler Mercedes-Chef Ola Källenius mit neuer China-Strategie (Automobilwoche) Software AG übertrifft Erwartungen Guten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...