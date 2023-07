Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1124 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende.Frankfurt - Der Euro hält sich zu Wochenbeginn stabil über der Marke von 1,11 US-Dollar. Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1124 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Zum Franken hält sich der Euro bei einem Stand von 0,9637 ebenfalls stabil und auch der US-Dollar hat sich seit Freitagabend kaum bewegt, wie die aktuellen Kurse von 0,8665 Franken zeigen.

