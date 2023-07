The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.07.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.07.2023



ISIN Name

FR0014004QH7 VILOGIA 21/23 FLR

USU3644QAA32 GE HEALTH.T. 22/24 REGS

XS2280435673 GU.FI.R.E.DE 21/23

DE000LB1P9G9 LBBW STUFENZINS 18/23

CNE1000030Y7 BETHEL AUTOM.SAF.SYS.A 1

USP4621MAA38 GEN.MEDIT./FRIAS/CR 16/23

XS1265805090 GOLDM.S.GRP 15/23 MTN

AT0000A1HQ15 ERSTE GP BNK 16-23MTN1484

