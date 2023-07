Interessantes Angebot für die bestehenden Aktionäre

Anzeige / Werbung

Für die Aktionäre von Classic Minerals Limited (ASX: CLZ, FSE: 2I7) begann diese Woche mit einem Paukenschlag, denn das Unternehmen unterbreitet seinen bestehenden Aktionären das Angebot, neue Stammaktien zu einem Stückpreis von 0,00085 Australische Dollar (AUD) zu beziehen. Attraktiv ist das Angebot gleich in mehrfacher Hinsicht, denn es können unabhängig vom bisherigen Aktienbesitz neue Aktien in einem Gesamtumfang von bis zu 30.000 AUD erworben werden. Daneben fallen keine Maklergebühren an und der Angebotspreis stellt im Vergleich zum volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten fünf Handelstage einen Abschlag von 15 Prozent dar.

