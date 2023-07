Zinsentscheid in den USA, in der Eurozone und jede Menge Quartalsberichte hochkarätiger Tech-Unternehmen: Der Juli-Schlussspurt dürfte eine Menge Überraschungen parat halten und die Märkte ordentlich in Bewegung. Zum Wochenauftakt notiert der DAX zunächst stabil. 30 Minuten vor dem Xetra-Start verliert er 0,3 Prozent auf 16.117 Punkte. An der Wall Street haben die Leitindizes am Freitag kaum verändert geschlossen und in Asien tendieren die Märkte am Morgen uneinheitlich. Alle aktuellen Entwicklungen ...

