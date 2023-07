Sehr geehrte Leserinnen und Leser, für diejenigen, die eine Investition in den Wasserstoffsektor erwägen, stellen sowohl Plug Power als auch Nel Asa interessante Optionen dar. Beide Aktien zeigen derzeit keine Anzeichen für einen bevorstehenden Crash und weisen einen überwiegend positiven Trend auf. Am Freitag verzeichnete Nel Asa sogar ein Plus von 3,32%, während Plug Power einen Rückgang von -1,82% hinnehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...