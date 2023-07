Liebe Leserinnen und Leser, in der vergangenen Woche gelang Verbio ein bemerkenswerter Durchbruch. Der Titel konnte ein Plus von 11,3 % melden und hat dabei in jeder Hinsicht geglänzt. Dies wird auch Investoren und Leser freuen, die sich im Basis-Depot des Hypergrowth Aktien-Dienstes bedienen. In diesem Depot findet sich auch Verbio - mit entsprechenden Ergebnissen. Die jüngste Aufwärtsentwicklung kann sich nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...