Der NASDAQ 100 konnte vor dem Wochenende keine neuen Akzente mehr setzen und fiel um 0,3% zurück. Rückblick: Nachdem die Tech-Werte am Mittwoch noch bis auf das neue Jahreshoch bei 15.932 gestiegen waren, drehten die Notierungen in den beiden Folgesitzungen nach unten ab. Dabei büßte das Aktienbarometer am Donnerstag 2.3% ein und fiel unter die 15.500er-Schwelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...