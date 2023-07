Nach einer stabilen Vorwoche zeichnet sich am Montag ein schwacher Handelstag am deutschen Aktienmarkt ab. Der DAX wird zum Handelsstart rund 0,3 Prozent im Minus bei 16.136 Punkte erwartet. Damit rückt die 16.000-Punkte-Marke wieder in den Fokus. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zum Wochenauftakt beeinflussen:1. Verschnaufpause an der Wall StreetNach neun Börsentagen mit Gewinnen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...