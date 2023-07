Immobilienkrise verschärft Situation bei Anleihe-Emittentin Euroboden - aufgrund der anhaltenden Krise am Immobilienmarkt und deutlicher Verluste im ersten Halbjahr 2022/23 plant die Euroboden GmbH die Verlängerung der beiden laufenden Unternehmensanleihen um drei Jahre sowie eine Zinsreduzierung auf 2,5% ab den nächsten Zinsperioden.

Das vom Unternehmen anvisierte Restrukturierungskonzept für die beiden Anleihen enthält im Wesentlichen folgende Eckpunkte:

- Verlängerung der Fälligkeit der Hauptforderungen der Euroboden-Anleihen um jeweils drei Jahre, verbunden mit einer einseitigen Verlängerungsoption der Euroboden GmbH um weitere bis zu zwei Jahre;- Reduzierung der ab dem 1. Oktober 2023 für die Euroboden-Anleihe 2019/2024 laufenden Zinsen und der ab dem 18. November 2023 für die Euroboden-Anleihe 2020/2025 laufenden Zinsen auf einen Sanierungszinssatz von 2,5 % p.a. und Zinsfälligkeit jeweils am Laufzeitende der jeweiligen Euroboden-Anleihe;- qualifizierter Rangrücktritt für alle Forderungen der Anleihegläubiger und- Änderungen von Kündigungsrechten im Zusammenhang mit der Sanierung.

Gläubigerversammlungen Ende August in München

In diesem Zusammenhang lädt Euroboden die Gläubiger der Anleihe 2019/24 am 22. August 2023 und die Gläubiger der Anleihe 2020/25 am 23. August 2023 zu jeweils in München stattfindenden Anleihegläubigerversammlungen ein. Die Einladungen für die jeweilige Anleihe mit der Tagesordnung ...

