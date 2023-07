Das amerikanische Saatgut- und Agrarchemieunternehmen Corteva, Inc. (ISIN: US22052L1044, NYSE: CTVA) wird am 15. September 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,16 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten (Record date ist der 1. September 2023). Dies ist eine Anhebung um knapp 7 Prozent. Es ist die dritte Anhebung seit der Ausgründung im Jahr 2019. Corteva zahlt den Aktionären auf das Jahr ...

