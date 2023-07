Adidas hat seine optimistischen Erwartungen übertroffen: Laut einem Bericht der Financial Times konnte der deutsche Sportartikelhersteller in der ersten Verkaufsserie nach dem Ende der Partnerschaft mit Kanye West Yeezy-Sneaker im Wert von 508 Millionen Euro absetzen. Deshalb ist JPMorgan jetzt bullish.Das Ye-Aus hat Adidas in diesem Jahr bereits zu einer Senkung der Jahresprognose für das Betriebsergebnis auf minus 700 Millionen Euro veranlasst. Richtig aufwärts soll es erst wieder im folgenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...