Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Amerikas teuerster Streik und das bessere SAP24.7.2023 - Der tägliche Börsenshot In der heutigen Folge "Alles auf Aktien" sprechen die Finanzjournalisten Laurin Meyer und Nando Sommerfeldt über "The busiest week of the summer", die Erholung bei Sartorius und Unmut über Amex. Außerdem geht es um American Express, UPS, FedEx, DHL, Amazon, Salesforce, SAP, Oracle und Adobe. Und hier der Link zur Online-Petition, die Stimmen gegen die EU-Pläne zum PFOW-Verbot sammelt: https://www.change.org/p/payment-for-order-flow Wir freuen uns an Feedback über aaa@welt.de. Disclaimer: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...