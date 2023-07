Vaduz (ots) -Aus Anlass der Feierlichkeiten zum 100-Jahr-Jubiläum der Unterzeichnung des schweizerisch-liechtensteinischen Zollvertrags wurde ein Wettbewerb für künstlerische Interventionen auf der denkmalgeschützten Rheinbrücke Vaduz-Sevelen durchgeführt. Die Ausstellung endet nun nach drei Monaten mit einer öffentlichen Finissage am Montag, 31. Juli 2023 um 17.30 Uhr.Im Sinne der grenzüberschneidenden Freundschaft beider Länder haben Kunstschaffende aus Liechtenstein und dem Kanton St. Gallen in gemeinsamen Künstlerinnen- und Künstler-Kollektiven aller Sparten bildender und darstellender Kunst im Rahmen eines durch das Amt für Kultur lancierten Wettbewerbs künstlerische Projekte, Programme oder Kunstinterventionen zum Thema Zollvertrag bzw. der Freundschaft beider Länder entwickelt. Die Alte Rheinbrücke Vaduz-Sevelen bildete dabei das verbindende Element, entsprechende Kunstplattform, Inspirationsquelle und letztlich auch Ausstellungsraum.Brücken und Kunst verbinden MenschenAus ursprünglich 14 Projekteingaben wurden schliesslich vier Projekte durch die Regierung zur Umsetzung ausgewählt. Beurteilt wurden die Qualität der Kunstinterventionen, eine hohe Inhaltlichkeit und den grossen Zusammenhang mit dem 100-Jahr-Jubiläum des Zollanschlussvertrags. Die vier Gewinnerprojekte waren das Projekt "Tragkraft - Schmugglergeschichten" [Kunstschaffende: Dagmar Frick-Islitzer (FL), Hubert Müller (CH) und Barbara Bär (CH)], das Projekt "Uferwechsel - Ihr seid Brücken" [Ingrid Delacher (FL) und Daniela Kneer-Heinz (CH)], das Projekt "Flags United - Bedruckt, bemalt, bestickt" [Martina Morger (FL), Aramis Navarro (CH) und Felix Stöckle (CH)] sowie das Projekt "UEBER.FLUSS - Die Brücke als Resonanzraum" [Arno Oehri (FL), Patrick Kessler (CH) und Ludwig Berger (CH)].Die Vernissage der Ausstellungsprojekte auf der Alten Rheinbrücke Vaduz-Sevelen erfolgte anlässlich des grenzüberschreitenden Volksfests am 29. April 2023. Nun endet die Ausstellung am 31. Juli 2023 und das Amt für Kultur lädt zur öffentlichen Finissage auf der Brücke von 17.30 bis 19.00 Uhr.Pressekontakt:Amt für KulturPatrik Birrer, LeiterT +423 236 62 82patrik.birrer@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100909855