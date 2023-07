Schiltach/ Köln (ots) -3D-Produktplatzierung im virtuellen Raum revolutioniert User-Journey für Kund:innen und HandelDer Premiumhersteller hansgrohe schlägt im Zuge der Neuausrichtung als Gestalter ganzheitlicher Baderlebnisse einen für die Branche völlig neuen Weg ein und erweitert mit dem "Inspirator-Tool" sein digitales Angebot grundlegend. Das Tool, für dessen Konzeption und Umsetzung die Technologie-Agentur Demodern verantwortlich zeichnet, denkt die User-Journey der hansgrohe-Zielgruppe neu, indem es potenzielle Kund:innen bereits in der Inspirations- und Orientierungsphase abholt. Die Schaffung und Bereitstellung solcher digitalen Services wie des Inspirator-Tools sind Teil der Digitalstrategie von hansgrohe. Die Anwendung (https://inspirator.hansgrohe.com/de-DE/) ist ab sofort über die hansgrohe-Website für alle Interessenten erreichbar und soll mittelfristig auch unter Einbeziehung von Handel und Handwerkspartner:innen zum Einsatz kommen."Mit unserem erweiterten Produktportfolio reagieren wir auf ein verändertes Konsumverhalten von Kund:innen. Diese wollen heute nicht mehr einzelne Sanitärprodukte von unterschiedlichen Herstellern zusammensuchen, sondern ganzheitliche Baderlebnisse gestalten - und das möglichst unkompliziert", sagt Marc André Palm, Head of Global Brand Marketing hansgrohe. "Wir haben uns daher gefragt, wie man ganz einfach zum ultimativen Traumbad kommen kann. Das Inspirator-Tool ist die Antwort - eine Einladung zum Inspirieren und Ausprobieren. Dabei unterstützt der Inspirator bei den Kombinationen und Produktvarianten. Und hilft dann auch die richtigen Umsetzungspartner zu finden."Von Badmöbeln und Keramik über Armaturen bis zu Duschen und Accessoires: Der auch für die mobile Nutzung optimierte WebGL-Konfigurator verfügt über ein breites Spektrum an neuen sowie bestehenden hansgrohe-Produkten. Durch die Nutzung einer High-End-3D-Produktvisualisierung in Real-Time erhalten Nutzerinnen und Nutzer eine exakte Vorstellung davon, wie ihr Traumbad aussehen kann. Die Möglichkeit, Designänderungen in Echtzeit vorzunehmen, bedeutet, dass sie mit verschiedenen Konfigurationen experimentieren können, bis sie den perfekten Look für ihr Bad gefunden haben."Wir sind überzeugt davon, dass unser neues Inspirator-Tool sowohl Kauf-, als auch Verkaufs- und Marketingprozesse auf eine ganz neue Stufe hebt", so Björn Ohnemus, Teamlead Global Digital Marketing bei Hansgrohe. "Dank der direkten Einbeziehung der Anwender:innen und die Integration in die Beratungsprozesse am POS werden wir einen noch individuelleren und somit besseren Service bieten.""Dieser Realtime-Konfigurator setzt mit seiner visuellen Qualität für die Branche völlig neue Maßstäbe", betont Kristian Kerkhoff, Mitgründer und Managing Partnervon Demodern. "Zudem haben wir damit eine großartige Basis geschaffen, von der zukünftig auch weitere Produkte aus dem vielfältigen hansgrohe-Sortiment profitieren können."Auf der diesjährigen ISH in Frankfurt, der weltweit führenden Messe für Wasser, Wärme und Luft, konnte das Inspirator-Tool erstmals live von den Besucherinnen und Besuchern getestet werden. Damit wurde der Startschuss zur neuen Unternehmensausrichtung gegeben. Ab sofort ist die Anwendung auch über die Unternehmens-Website in Deutschland erreichbar. Zudem wird das Tool auch in Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Niederlande und Österreich gelaunched.Über hansgrohehansgrohe - das sind ganzheitliche Baderlebnisse, die wasser- und energiesparende Technologien, intelligente Funktionen und langlebige Qualität vereinen. Mit zeitlosen Premiumprodukten unterstützt die traditionsreiche Marke dank Innovationen und zukunftsweisender Materialien einen nachhaltigen Lebensstil. Angetrieben durch diesen Pioniergeist, gestaltet die Marke unvergessliche Wohlfühlmomente mit Wasser und Lebenswelten, die einen hohen Anspruch an Komfort und Design erfüllen. Gemeinsam mit dem langjährigen Designpartner PHOENIX entstehen neben ganzheitlichen Produktlösungen für das Badezimmer auch Smart Living-Anwendungen, die den Alltag durch mehr Funktionalität, Sicherheit und Ästhetik bereichern. Im internationalen Verbund der Hansgrohe Group aus dem Schwarzwald werden unter der Marke hansgrohe Brausen, Duschsysteme, Bad- und Küchenarmaturen, Badaccessoires, Möbel, Sanitärkeramik und Küchenspülen vertrieben. hansgrohe. Die schönsten Momente mit Wasser. www.hansgrohe.deÜber Demodern - Creative TechnologiesDemodern ist die deutschlandweit meistausgezeichnete Agentur für kreative Technologien und eine der führenden Innovationsagenturen Europas. Das 2008 von Kristian Kerkhoff und Alexander El-Meligi gegründete Unternehmen entwickelt kommunikative Lösungen für das digitale Zeitalter und begleitet internationale Marken von der Strategischen Beratung bis zur operativen Umsetzung. Das Leistungsspektrum reicht von immersiven AR- und VR-Erlebnissen über Webtechnologien und interaktive Installationen bis zur Entwicklung von Metaverse-Plattformen. An den Standorten Köln und Hamburg arbeiten rund 70 Digitalexperten für Kunden wie Nike, IKEA, SAP, SNIPES, PwC Deutschland, Roland Berger oder BMW. Demodern wurde bereits mit zahlreichen nationalen und internationalen Kreativpreisen ausgezeichnet. www.demodern.de