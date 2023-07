DJ Merz stößt mit AfD-Vorstoß innerhalb der CDU auf Widerspruch

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Friedrich Merz ist mit seinem Vorschlag zum Umgang mit der AfD auf kommunaler Ebene auf scharfe Kritik innerhalb seiner eigenen Partei gestoßen. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) lehnte eine Zusammenarbeit ab. Die Brandmauer stehe gegen die AfD, sagte er im ZDF-Morgenmagazin. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) stellte sich gegen eine Kooperation. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) schloss im Deutschlandfunk jegliche Zusammenarbeit mit der Partei aus.

"Für die CDU-Hessen kann ich sehr klar sagen, dass die Brandmauer ganz klar steht. Wir arbeiten mit dieser Partei nicht zusammen", sagte Rhein im ZDF-Morgenmagazin. "Man muss sich das vorstellen: Die Partei ist ein rechtsextremistischer Prüffall für den Verfassungsschutz und die Jugendorganisation der AfD ist gesichert rechtsextrem. Das sind keine Partner für uns. Mit denen arbeiten wir nicht zusammen."

Diese Position wurde auch von Berliner Bürgermeister geteilt. "Die AfD kennt nur Dagegen und Spaltung. Wo soll es da ZUSAMMENarbeit geben? Die CDU kann, will und wird nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell Hass, Spaltung und Ausgrenzung ist", erklärte Wegner am Sonntagabend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

NRW-Innenminister Reul betonte im Deutschlandfunk, dass die AfD eine Partei außerhalb demokratischer Überlegungen sei. Eine Kooperation komme daher nicht in Frage - egal auf welcher Ebene. Vielmehr müssten die etablierten Parteien in der Lage sein, die Probleme der Menschen zu lösen.

Merz gegen Zusammenarbeit in "gesetzgebenden Körperschaften"

Merz hatte am Sonntagabend im ZDF-Sommerinterview sich zwar gegen eine Kooperation auf gesetzgeberischer Ebene mit der AfD ausgesprochen, diese aber auf kommunaler Ebene für möglich gehalten. "Ich habe es auf dem kleinen Parteitag am 16. Juni nochmal präzisiert, wahrscheinlich war das notwendig: Das Thema Zusammenarbeit mit der AfD betrifft die gesetzgebenden Körperschaften, also im Europaparlament, im Bundestag und in den Landtagen", sagte Merz mit Blick auf den CDU-Parteitag.

Die Wahl eines AfD-Landrats oder -Bürgermeisters sei indes Ergebnis einer demokratischen Wahl. "Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet", sagte Merz.

Zuvor hatte Merz mit seiner Beschreibung der Union als "Alternative für Deutschland mit Substanz" innerhalb seiner Partei für Kopfschütteln gesorgt. Der nominierte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann stellte auf Twitter klar, dass Merz mit seinen Äußerungen zur AfD bei dem Zusammenarbeitsverbot bleibe.

"Für die CDU ist klar: Keine Zusammenarbeit mit der AfD, egal auf welcher Ebene. Das sieht auch Friedrich Merz so, wenngleich er zu Recht auf die schwierige Umsetzung vor Ort hinweist", schrieb Linnemann auf Twitter. Zudem griff er die SPD an. "Dass ausgerechnet die SPD, die schon lange auf kommunaler Ebene mit der "AfD stimmt, jetzt Empörung heuchelt, weil Friedrich Merz eine Selbstverständlichkeit betont hat, ist scheinheilig", meinte Linnemann.

AfD-Chef Tino Chrupalla hatte am Sonntagabend das Merz-Interview als Annäherung an seine Partei gedeutet. "Nun fallen erste Steine aus der schwarz-grünen Brandmauer. In Ländern und Bund werden wir die Mauer gemeinsam niederreißen. Gewinner werden die Bürger sein, die Wohlstand, Freiheit und Sicherheit durch interessengeleitete Politik wiedergewinnen", schrieb Chrupalla auf Twitter.

