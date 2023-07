Der PK700T von Palfinger ist ideal für Wartungsarbeiten im Tunnel- und U-Bahn-Bereich geeignet. Mit sechs Geräten stattet Palfinger zukünftig die U-Bahnbetreiber von Boston sowie der asiatischen Metropole Hongkong aus. Die Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA) hat PK700T Krane von Palfinger bestellt. Das erste Gerät wird im Herbst 2024 nach Boston geliefert, die weiteren folgen im Jahr 2025. Der Auftrag fügt sich in die Ambitionen von Palfinger in Nordamerika ein, in den nächsten fünf Jahren eine deutliche Steigerung des Marktanteils in allen Produktsegmenten zu erreichen. In Hongkong soll der PK700T ebenfalls zum Einsatz kommen. Zur Durchführung von Gleisinstandhaltungs- und Gleiserneuerungsarbeiten auf den DUAT-Strecken des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...