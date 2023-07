Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Die bahnbrechende Antennentechnologie von Fractus investiert jetzt in das Gesundheitswesen. Das Unternehmen hat erfolgreich eine innovative Technologie für drahtlose implantierbare Geräte, welche die Art und Weise revolutioniert, wie Ärzte ihre Patienten aus der Ferne überwachen, entwickelt und die Akzeptanz von Telegesundheitsdiensten durch die Nutzung drahtloser Konnektivität gesteigert. Mit der Fähigkeit, Echtzeitdaten und Feedback anzubieten, wird diese hochmoderne Technologie die Patientenversorgung erheblich verbessern, indem sie es Ärzten ermöglicht, rechtzeitig fundierte Entscheidungen zu treffen und personalisierte Beratungsgespräche fördert, die Patienten aktiv in ihre Behandlungserfahrungen einbinden.Laut der American Heart Association leiden in den USA etwa 92,1 Millionen Erwachsene an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wobei Patienten in den USA jährlich fast 500.000 Herzschrittmacher eingesetzt werden. Die Marktgröße für Herzrhythmusmanagementgeräte wurde 2018 mit 10,2 Milliarden USD bewertet. Es wird erwartet, dass die jährliche Wachstumsrate (CAGR) bis 2025 weltweit mehr als 4,2 % betragen wird, was dem US-Marktwert von 6,3 Milliarden USD im Jahr 2025 entspricht.Fractus, ein bahnbrechendes Unternehmen auf dem Gebiet der Antennentechnologie, ist seit mehr als zwei Jahrzehnten führend bei der Revolution der Telekommunikation. Mit seinen innovativen Technologien, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, hat das Unternehmen die Gesellschaft signifikant geprägt. Fractus wurde 1999 in Barcelona, Spanien gegründet und hat bahnbrechende Fortschritte vorangetrieben und damit die Telekommunikationsbranche transformiert. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen die Notwendigkeit externer Antennen in Mobiltelefonen überflüssig gemacht hat, wodurch eine weltweite Konnektivität und gleichzeitig die Beibehaltung von schlanken Designs ermöglicht wird.Informationen zu Fractus:Fractus ist ein früherer Vorreiter bei der Entwicklung von Antennentechnologie für Smartphones, Tablets und andere drahtlose Internet-of-Things-Geräte. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von geistigen Eigentumsrechten an mehr als 40 Erfindungen, die durch mehr als 120 Patente und Patentanmeldungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien geschützt sind. Unter den zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen, die das Unternehmen für seine innovative Arbeit erhalten hat, wurde Fractus als "DreamDavos World Economic Forum Technology Pioneer 2005" und im Jahr 2006 von Red Herring als eines der besten innovativen Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus gewann es 2004 den Frost & Sullivan Preis für technologische Innovation und 2010 den Nationalen Kommunikationspreis der katalonischen Regierung in der Kategorie "Telekommunikation". Ein Team von Fractus-Erfindern war Finalist für den EPO Europäischen Erfinderpreis 2014. Im November 2015 wurde Fractus von der Spanish Royal Engineering Academy mit dem Academiae Dilecta ausgezeichnet und erhielt im April 2017 den European Inspiring Company Preis von derLondoner Börse und derElite Group.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1896932/Fractus_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fractus-expandiert-mit-drahtloser-implantierbarer-geratetechnologie-in-das-gesundheitswesen-301882822.htmlPressekontakt:Marta Barba,marketing@fractus.com,+34.93.544.2690Original-Content von: Fractus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100006789/100909859