DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio mit BoJ-Hoffnungen fester

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Zum Start in die neue Woche lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen. Während überraschend starke Geschäftszahlen heimischer Unternehmen die japanische Börse zulegen lassen, bremsen Konjunktursorgen die chinesischen Handelsplätze.

In Hongkong verlor der Hang-Seng-Index im späten Handel 2,4 Prozent. Aktien des mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfenden Immobiliensektors führten die Verlierer an. Country Garden fielen um 8,7 Prozent und Longfor Group um 9,3 Prozent. An der Börse in Schanghai schloss der Composite-Index derweil 0,1 Prozent im Minus. Anleger setzen hier auf neue Wirtschaftsstimuli nach der anstehenden Sitzung des Politbüros.

Am Tokioter Aktienmarkt gewann der Nikkei-225-Index 1,2 Prozent. Stützend wirkte die Hoffnung, dass die japanische Notenbank bei ihrer Zinssitzung in dieser Woche ihre lockere Geldpolitik bekräftigt. Daneben kamen die Geschäftszahlen des Autoherstellers Mitsubishi Motors (+5,0%) gut an. Auch die Aktien anderer Branchenvertreter waren gefragt: Nissan Motor verbesserten sich um 3,2 Prozent, Subaru um 2,5 Prozent, Honda um 1,8 Prozent und Toyota um 1,6 Prozent.

Im südkoreanischen Seoul drehte der Kospi nach anfänglichen Verlusten ins Plus und schloss 0,7 Prozent höher. Unter den Einzelwerten verteuerten sich Posco gut 17 Prozent nach Vorlage von Geschäftszahlen zum zweiten Quartal. Im Vergleich zum Vorjahr, das von einer Sonderkonjunktur nach dem Ende der Corona-Pandemie profitiert hatte, war der Gewinn im Quartal zwar zurückgegangen, doch überzeugten die Ertragsaussichten. Die Aktien der Tochter Posco Future M kletterten um 11 Prozent. Die Aktien des Batterieherstellers Samsung SDI (+3,8%) profitierten vom geplanten Bau einer Fabrik in den USA mit Joint-Venture-Partner Stellantis.

Die Börse in Sydney beendete den Handel knapp behauptet. Belastet wurde der Leitindex S&P/ASX-200 vom Bergbausektor. Die Aktien der beiden Eisenerzproduzenten BHP und Rio Tinto fielen um 1,5 und 1,3 Prozent. Core Lithium brachen um 17 Prozent ein, hier wurde der Ausblick mit Enttäuschung aufgenommen. Unter den anderen Lithium-Produzenten verbilligten sich Liontown, Pilbara Minerals und Allkem um 3,9 bis 5,6 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.306,40 -0,1% +3,8% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.700,94 +1,2% +23,8% 08:00 Kospi (Seoul) 2.628,53 +0,7% +17,5% 08:00 Schanghai-Comp. 3.163,18 -0,1% +2,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.610,47 -2,4% -3,6% 10:00 Taiex (Taiwan) 17.030,70 -0,8% +20,5% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.254,41 -0,7% +0,8% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.421,60 +0,6% -5,5% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 11:09 % YTD EUR/USD 1,1144 +0,1% 1,1131 1,1143 +4,1% EUR/JPY 157,57 -0,1% 157,77 156,21 +12,3% EUR/GBP 0,8651 -0,1% 0,8659 0,8644 -2,3% GBP/USD 1,2882 +0,2% 1,2854 1,2891 +6,5% USD/JPY 141,41 -0,2% 141,74 140,19 +7,9% USD/KRW 1.280,11 -0,5% 1.286,65 1.284,05 +1,4% USD/CNY 7,1954 +0,1% 7,1878 7,1699 +4,3% USD/CNH 7,1983 +0,1% 7,1885 7,1712 +3,9% USD/HKD 7,8150 -0,0% 7,8174 7,8144 +0,1% AUD/USD 0,6739 +0,1% 0,6734 0,6778 -1,1% NZD/USD 0,6190 +0,3% 0,6171 0,6227 -2,5% Bitcoin BTC/USD 29.748,97 -0,6% 29.942,14 29.847,52 +79,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,72 77,07 -0,5% -0,35 -2,7% Brent/ICE 80,70 81,07 -0,5% -0,37 -3,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,78 28,16 +2,2% +0,61 -65,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.963,63 1.961,84 +0,1% +1,79 +7,7% Silber (Spot) 24,66 24,61 +0,2% +0,04 +2,9% Platin (Spot) 967,18 966,50 +0,1% +0,68 -9,4% Kupfer-Future 3,80 3,81 -0,2% -0,01 -0,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

