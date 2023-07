Der Konzerngewinn lag mit 532 Mio Franken um 20% über dem Resultat in der Vorjahresperiode. Zudem konnte die Zürcher Privatbank auch wieder anziehende Netto-Neugeldzuflüsse vermelden.Zürich - Die Julius-Bär-Gruppe hat im ersten Halbjahr den Gewinn deutlich gesteigert. Zudem konnte die Zürcher Privatbank auch wieder anziehende Netto-Neugeldzuflüsse vermelden. Der Konzerngewinn lag mit 532 Millionen Franken um 20 Prozent über dem Resultat in der Vorjahresperiode, wie die Vermögensverwaltungsbank am Montag mitteilte. Der um Integrations- und Restrukturierungskosten adjustierte...

