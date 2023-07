DJ Merz rudert nach AfD-Aussagen zurück

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Friedrich Merz hat seine Aussagen zur AfD relativiert. Er sei gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD auch auf kommunaler Ebene, wie er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter klarstellte. Zuvor hatte Merz mit einer Äußerung im ZDF-Sommerinterview für Kritik auch innerhalb seiner eigenen Partei gesorgt. Dort hatte er am Sonntag gesagt, dass das Verbot der Zusammenarbeit mit der AfD die "gesetzgebenden Körperschaften, also im Europaparlament, im Bundestag und in den Landtagen" betreffe.

Nach der demokratischen Wahl eines AfD-Landrats oder -Bürgermeisters müsse in Kommunalparlamenten hingegen "nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis" gestalten könne, erklärte der CDU-Vorsitzende.

Merz schrieb nach scharfer Kritik innerhalb der CDU an seinen Äußerungen nun auf Twitter: "Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben."

Zuvor hatte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) gesagt, dass er für die CDU-Hessen klar sagen könne, dass die "Brandmauer" gegen die AfD ganz klar stehe. "Wir arbeiten mit dieser Partei nicht zusammen", sagte Rhein im ZDF-Morgenmagazin. "Man muss sich das vorstellen: Die Partei ist ein rechtsextremistischer Prüffall für den Verfassungsschutz und die Jugendorganisation der AfD ist gesichert rechtsextrem. Das sind keine Partner für uns. Mit denen arbeiten wir nicht zusammen."

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte sich Twitter gegen eine Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene gestellt. "Wo soll es da Zusammenarbeit geben? Die CDU kann, will und wird nicht mit einer Partei ZUSAMMENarbeiten, deren Geschäftsmodell Hass, Spaltung und Ausgrenzung ist", schrieb Wegner.

Am Montagmorgen hat sich auch CSU-Chef Markus Söder, der wie auch Rhein im Oktober Landtagswahlen zu bestreiten hat, von dem Vorstoß des CDU-Chefs vom Vortag distanziert. "Die CSU lehnt jede Zusammenarbeit mit der AfD ab - egal auf welcher politischen Ebene. Denn die AfD ist demokratiefeindlich, rechtsextrem und spaltet unsere Gesellschaft. Das ist mit unseren Werten nicht vereinbar", schrieb Söder auf Twitter.

Die AfD fordere den Austritt aus der Europäischen Union und der Nato und schwäche damit den Wohlstand und gefährde Deutschlands Sicherheit. "Wir grenzen uns klar ab und setzen dagegen auf gute Politik: Wir nehmen die Sorgen und Nöte der Menschen ernst", schrieb Söder. "Die CSU steht für ein starkes und sicheres Bayern, damit unser Land stabil bleibt."

