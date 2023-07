DJ S&P Global: Deutsche Wirtschaft schrumpft im Juli

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Talfahrt der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli beschleunigt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich auf 48,3 von 50,6 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Der Index ist damit unter die kritische Schwelle von 50 Punkten gefallen.

Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf 50,4 Zähler erwartet. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Ausschlaggebend für die schwache Entwicklung waren der beschleunigte Rückgang der Industrieproduktion und die weitere Verlangsamung des Wachstums im Servicesektor. Die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist drehten erstmals seit Beginn des Jahres ins Negative.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank auf 38,8 von 40,6 Punkten. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 41,0 erwartet. Der Index für den Servicesektor fiel auf 52,0 von 54,1 Punkten. Die Prognose hatte auf 53,3 gelautet.

"Das ist ein schlechter Start in das dritte Quartal für die deutsche Volkswirtschaft", sagte Cyrus de la Rubia, Chefökonom der Hamburg Commercial Bank. "Der Einkaufsmanagerindex ist in die Schrumpfungszone abgerutscht. Der Abschwung wird nach wie vor vom verarbeitenden Gewerbe angeführt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte in einer Rezession befindet, ist gestiegen."

