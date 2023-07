© Foto: Omar Marques - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Die US-Investmentbank Goldman Sachs sieht mehrere chinesische Tech-Aktien als potenzielle Profiteure des KI-Booms. Welche China-Aktien jetzt auf der Empfehlungsliste der Goldmänner stehen!

Goldman Sachs hat mehrere chinesische Aktien aus dem Cloud-Computing-Sektor analysiert, die langfristig wahrscheinlich vom KI-Boom profitieren dürften. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet.

Demnach würden KI-Anwenungen in Zukunft große Mengen an Rechenkapazität erfordern, was die Cloud-Computing-Sparten der chinesischen Internetriesen Baidu, Alibaba und Tencent ankurbeln dürfte, so die Goldman-Analysten um Ronald Keung.

In ihrem Basisszenario gehen die Goldmänner davon aus, dass KI-Anwendungen das Marktvolumen des chinesischen Cloud Computing-Marktes bis 2027 um 151 Milliarden Yuan (21 Milliarden US-Dollar) vergrößern könnten.

Baidu und Alibaba schafften es dabei auf die Empfehlungsliste (Conviction Buy List) der Goldmänner. Die US-Investmentbank bezeichnete Baidu als einen der "führenden KI-Anbieter in China dank seiner mehrjährigen Investitionen in diesem Bereich". Bereits im Jahr 2019 habe Baidu seinen Chatbot Ernie (Large Language Model, LLM) auf den Markt gebracht.



Bei Alibaba sind die Goldmänner ebenfalls bullish. "Wir sehen Alibaba als eine der besten Value-Aktien, um von der Erholung am Werbe- und, Fintech-Markt und dem strukturellen Cloud-Wachstum zu profitieren", so die Analysten.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion