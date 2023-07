München - Der Flughafen München ist bei den deutschen Piloten auch im Jahr 2023 am beliebtesten. Die Pilotengewerkschaft Cockpit (VC) kürte den MUC erneut zum Spitzenreiter im jährlichen "Flughafencheck", wie am Montag mitgeteilt wurde.



Dahinter folgen demnach Leipzig auf Platz 2, Stuttgart ist Dritter. Alle drei verfügten über eine "hervorragende Infrastruktur" und Arbeitsprozesse für die Betriebssicherheit, die sich "seit Jahren bewährt" hätten, so die VC. Auf diese Spitzengruppe folgen Bremen, Erfurt, Kassel-Calden und Köln-Bonn als weitere "sehr gute" Flughäfen. "Wir begrüßen, dass - trotz aller nach wie vor bestehenden Herausforderungen für die Sicherheit - an den deutschen Flughäfen ein steter Wandel zum Besseren zu beobachten ist", sagte VC-Sprecher Matthias Baier. Das technische Sicherheitsniveau sei hoch und werde "kontinuierlich verbessert".

