Hamburg (ots) -- Erhältlich in teilnehmenden EDEKA-Märkte EDEKA-Märkten und Netto Marken-Discount-Filialen- Hand in Hand mit der Peter Maffay StiftungÜber 770.000 Kinder wurden laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Schuljahr eingeschult. Im August dieses Jahres steigt die Aufregung für alle neuen Schulanfänger:innen. Passend zum Schulstart hält der EDEKA-Verbund nun gemeinsam mit Tabaluga eine Überraschung für die vielen Kinder bereit: Während des Aktionszeitraums im jeweiligen Bundesland können sich Kund:innen an der Kasse teilnehmender EDEKA-Märkte und Netto Marken-Discount-Filialen eine kostenlose Schultüte abholen - gefüllt unter anderem mit praktischen Schulutensilien und leckeren Snacks aus dem Tabaluga-Sortiment.Um an der Aktion teilzunehmen, schneiden sich Kund:innen den Coupon aus dem EDEKA- oder Netto Marken-Discount-Werbeprospekt aus, zeigen diesen in Begleitung eines Einschulungskindes an der Kasse in teilnehmenden EDEKA-Märkten und Netto Marken-Discount-Filialen vor und erhalten so die Schultüte. Pro Schulkind gibt es nur eine Schultüte. Die Coupons sind einlösbar, solange der Vorrat reicht. Der Aktionszeitraum und die Teilnahmebedingungen variieren von Bundesland zu Bundesland und sind auf dem jeweiligen Coupon angegeben."Wir sind froh und dankbar, mit dem EDEKA-Verbund einen so starken und engagierten Partner an unserer Seite zu haben, der unsere Wertevorstellungen teilt und unsere Stiftung mit ihren Projekten kontinuierlich unterstützt", so Rockmusiker Peter Maffay, der die berühmte Tabaluga-Figur vor 40 Jahren erfunden hat. Mit der Peter Maffay Stiftung geht der EDEKA-Verbund bereits seit 2016 Hand in Hand, um sich gemeinsam für eine bewusste Ernährung und nachhaltige Lebensweise der Kleinen und Kleinsten einzusetzen. Die Produkte der Marke Tabaluga sind exklusiv erhältlich bei EDEKA, Netto Marken-Discount und BUDNI und speziell für Kinder entwickelt. Durch den Verkauf unterstützt der EDEKA-Verbund die Peter Maffay Stiftung.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.500 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2022 mit rund 11.100 Märkten und rund 408.900 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 66,2 Mrd. Euro. Mit rund 19.300 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Peter Maffay Stiftung - Schutzräume für benachteiligte Kinder und JugendlicheDie Peter Maffay Stiftung, gegründet im Jahr 2000, ermöglicht zwischenzeitlich über 1.500 Kindern und Jugendlichen pro Jahr therapeutische Aufenthalte in ihren Einrichtungen in Deutschland, Spanien und Rumänien. Naturnahe Erlebnisse in einem unbeschwerten Umfeld stehen dabei im Vordergrund. Weitere Kooperationen bestehen mit der Tabaluga Kinderstiftung, dem Tabalugahaus Schutzräume für Kinder Duderstadt gGmbH, dem Segelschiff Sir Robert Baden Powell u.v.m. Die Peter Maffay Stiftung finanziert sich ausschließlich durch Spenden und Unterstützungen.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/5565152