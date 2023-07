Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -Die Klarpay AG (http://www.klarpay.ch/)ist erfreut, eine Erweiterung ihrer Serviceleistungen bekanntgeben zu können. Klarpay Kunden können nun US-Dollar-denominierte Visa-Debitkarten erstellen, die mit Firmenkonten in USD verbunden sind. Mit diesem Angebot wird es Klarplay seinen Kunden leichter machen, Transaktionen mit beliebten Diensten durchzuführen, die häufig in US-Dollar berechnet werden, wie Google, Facebook und Amazon Web Services, indem Wechselgebühren eliminiert werden.Als Reaktion auf die starke Nachfrage nach US-Dollar Karten hat Klarpay den wachsenden Bedarf unter Werbeaffiliates und Media-Buyern erkannt, die Google Ads oder Facebook für ihre Werbekampagnen intensiv nutzen. Dieser Trend kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, einschließlich der zunehmenden Verbreitung von Werbekampagnen, die auf US-Dollar denominiert sind. Mit den US-Dollar Visa-Debitkarten zielt Karplay darauf ab, die spezifischen Anforderungen ihrerKunden zu erfüllen und ihr gesamtes Finanzerlebnis verbessern.Die Einführung von US-Dollar Debitkarten stellt einen bedeutenden Vorteil für Klarpay-Kunden dar. Bisher fielen für Kunden für Transaktionen mit beliebten US-Unternehmen Wechselgebühren an, was zusätzliche Kosten verursachte. Dank dieser neuen Funktion können Klarpay-Kunden nun nahtlos US-Dollar bei diesen renommierten Unternehmen ausgeben, ohne dass Wechselgebühren anfallen, ihre Finanzgeschäfte optimieren und ihre Transaktionen vermehren.Wie der CEO von Klarpay, Martynas Bieliauskas, sagte: "Klarpay setzt sich weiterhin dafür ein, innovative Lösungen anzubieten, die Finanzprozesse für unsere globale Kundschaft optimieren. Die Einführung von US-Dollar Visa-Debitkarten markiert einen weiteren Meilenstein in unserer Mission, Unternehmen und Einzelpersonen durch erstklassige Lösungen bei der Verwaltung und Skalierung ihrer Online-Geschäfte zu unterstützen."Um weitere Informationen zu den US-Dollar denominierten Visa-Debitkarten von Klarpay zu erhalten oder sich für ein Konto anzumelden, füllen Sie bitte das Formular hier (https://www.klarpay.ch/talk-to-us) aus.Informationen zu Klarpay AGDie Klarpay AG (http://www.klarpay.ch/) ist ein führendes Fintech-Unternehmen, das Online-Unternehmen Zugangzu IBAN-Konten in mehreren Währungen, globale Zahlungsakzeptanz und digitale Auszahlungslösungen bietet. Als erstes in der Schweiz lizenziertes Fintech-Unternehmen, das ausschließlich mit E-Commerce, digitalen Unternehmern und Social-Media-Influencern zusammenarbeitet, will Klarpay digitale Unternehmen durch grenzüberschreitende, skalierbare, maßgeschneiderte Geschäftskonten und Zahlungslösungen unterstützen. Die Klarpay AG wurde im Jahr 2019 gegründet und ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) der Schweiz gemäß Artikel 1b des Schweizer Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen zugelassenes und reguliertes Finanzinstitut.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2158687/Klarpay_Logo.jpgmarketing@klarpay.comMedienanfragen:+41 41 552 0093marketing@klarpay.com View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/klarpay-ag-fuhrt-auf-usd-lautende-visa-debitkarten-ein-301882842.htmlOriginal-Content von: Klarpay AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163173/5565148