Rostock (ots) -Am Freitag, den 28. Juli 2023, von circa 08:30 Uhr bis 10 Uhr, besucht Verteidigungsminister Boris Pistorius erstmals das 1. Korvettengeschwader. Er wird die Gelegenheit nutzen, sich einen Teil des Fähigkeitsspektrums der Korvette K130, dem Spezialisten für die küstennahe Verteidigung, erläutern zu lassen. Vor allem aber wird der Minister bei diesem Truppenbesuch mit den Soldatinnen und Soldaten ins Gespräch kommen.Nach einem Austausch mit dem Kommandeur des 1. Korvettengeschwaders, Fregattenkapitän Kenneth Harms, wird Minister Pistorius das innere der Korvette besichtigen und dort verschiedene praktische Ausbildungen erleben können. Im Anschluss wird es einen Gesprächskreis mit Angehörigen des 1. Korvettengeschwaders geben.Abgerundet wird der Besuch des Verteidigungsministers durch ein Pressestatement auf dem Flugdeck der Korvette "Oldenburg" im Hafen.Hinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin "Verteidigungsminister Pistorius auf Truppenbesuch beim 1. Korvettengeschwader in Rostock" herzlich eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin: Freitag, den 28. Juli 2023. Eintreffen bis spätestens 07:30 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Marinestützpunkt Rostock, Hohe Düne 3018119 Rostock (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Programm:bis 07:30 Uhr Eintreffen Medienvertretende(anschl. Personen- und Gepäckkontrolle)anschl. Begrüßung und Vorstellung Programmanschl. Verlegen mit Bus zum Liegeplatz Korvette "Oldenburg" und Anbordgehen auf Flugdeckanschl. Ankunft Bundesminister (BM) mit Bordzeremoniell und Gang auf Korvette "Oldenburg" (presseöffentlich)08:30-08:35 UhrBM auf der Brücke der Korvette (Fotogelegenheit)08:35-08:45 UhrFührungsgespräch BM mit Kommandeur 1. Korvettengeschwader (nicht presseöffentlich)08:45-09:15 UhrStationsausbildung (nicht presseöffentlich)09:15-09:45 UhrGesprächskreis BM mit Angehörigen des 1. Korvettengeschwader (nicht presseöffentlich)währenddessen Möglichkeit mit Besatzungsangehörigen Gespräche zu führen und O-Töne aufzuzeichnen09:50-10:00 UhrPressestatement auf dem Flugdeck der "Oldenburg"anschl. Ausschiffen der Medienvertretenden im Marinestützpunkt Warnemünde und Ende des TerminsAnmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Mittwoch, den 26. Juli 2023, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum Marine per E-Mail zu akkreditieren.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat PressearbeitTelefon: Tel.: +49 (0)381 802 51520E-Mail: pressearbeitmarine@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/5565140