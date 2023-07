In dieser Woche stehen einige Termine an, die den Markt heftig ins Wanken bringen können - und wahrscheinlich auch werden. Neben zahlreichen US-Unternehmen, die Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlichen, stehen am Mittwoch und Donnerstag auch die Notenbanken-Sitzungen der Federal Reserve und der EZB an. Bei einem Marktumfeld in Ferienzeiten, mit niedrigen Handelsumsätzen, kann die Laune der Bullen schnell kippen. Alles Wichtige dazu erfahrt Ihr in diesem Börsen.Briefing.-Podcast von Johanna Krämer.Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...